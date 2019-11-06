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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Девять баллов - ноль реакции

Ликвидируют ли пробки у Савеловского вокзала
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 249(8007)
О пробках у Савеловского вокзала дважды писала "РГ", выступали "Вести-Москва". Прошел месяц, но ни ЦОДД, ни департамент транспорта не ответили на выступления СМИ. И что еще хуже: пробки продолжают съедать здесь не только наше время, но и всех, кто живет и работает поблизости: сотрудников газеты "Известия", телеканала "Москва 24", работников расположенных в этом районе ряда деловых центров.
От редакции "РГ" на ул. Правды до Савеловского вокзала - 10 минут пешком, на машине - полчаса. А всего-то 860 метров! Фото: Марина Разумова От редакции "РГ" на ул. Правды до Савеловского вокзала - 10 минут пешком, на машине - полчаса. А всего-то 860 метров! Фото: Марина Разумова
От редакции "РГ" на ул. Правды до Савеловского вокзала - 10 минут пешком, на машине - полчаса. А всего-то 860 метров! Фото: Марина Разумова

5 ноября, например, корреспонденты "РГ", вынужденные вечером снова сидеть в заторе, убедились в точности предсказаний навигатора, пообещавшего, что трехкилометровый путь от улицы Правды до Белорусского вокзала через Савеловский вокзал займет у них 46 минут. Так и вышло! Но что интереснее всего? Точно в такую же погоду, в тот же послепраздничный вечер движение, еле двигавшееся, у Белорусского вокзала сразу набрало скорость и поток транспорта пошел ничем не сдерживаемый. Что же мешает решить проблему у Савеловского? Ведь причина ее известна. После окончания благоустройства на вокзальной площади появилась новая схема движения. Выглядит она красиво, но неудобна москвичам. Автомобили и автобусы N 382 с улицы Правды часто не могут даже сдвинуться с места. И стоят до тех пор, пока поток, который идет в два ряда с Нижней Масловки и Бумажного проезда, будет упираться, как сейчас, в светофор перед вокзалом.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек

Убрать его при действующей схеме движения просто невозможно: тогда съезжающие с ТТК автобусы не смогут проехать к перронам. Но и после светофора автомобили попадают в еще одно бутылочное горлышко: движение в сторону Дмитровского шоссе по Бутырской улице - только в один ряд. В итоге даже если во всей Москве пробки в 5 баллов, перед Савеловским - все те же 9. Не случайно в "Яндекс. Навигаторе" пространство под Савеловской эстакадой всегда багрового цвета. Как изменить схему - специалистам-транспортникам виднее. Но они этого упорно не делают! Невольно возникает вопрос: для чего же ЦОДД и департамент транспорта наводили эту красоту, если горожанам она создала лишь дополнительные трудности? Для отчета о проделанной работе? А что будет здесь твориться, когда вот-вот запустят еще и МЦД-1 и поток пассажиров на Лобню станет еще больше?

Экономика Транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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