В Гостином дворе открылась выставка Denkmal-2019

Биеннале современного реставрационного искусства Denkmal открылась в Гостином дворе на Ильинке. Более 100 мастеров кузнечного дела, обработки лепнины, камня и мозаики собрались в Москве, чтобы продемонстрировать всему миру последние тенденции в области спасения и сохранения исторического наследия. "Возрождение памятников в мегаполисе идет синхронно с его развитием, - заявил вчера мэр Сергей Собянин. - Особенно это заметно на примере Москвы".

В этом году у Denkmal - одного из крупнейших российско-германских проектов - пятилетний юбилей. "Ровно пять лет назад в Москве началась масштабная реставрация нашего наследия, - сказал Собянин. -Сейчас трудно поверить, но еще в 2011 году половина памятников города были в аварийном состоянии. Реставрировалось всего 15 объектов в год из почти 1,5 тысячи!". Именно тогда Москва начала сотрудничать с Denkmal - выставкой новейших технологий реставрации, которую традиционно проводит Лейпцигская международная ярмарка. Биеннале стали проводить и в нашей столице. Более того, Москва и сама так поднаторела в реставрационных ноу-хау, что сегодня на выставке у нее - отдельный и один из самых привлекательных стендов. "В общей сложности в городе уже отреставрированы более 1,3 тысячи памятников, - сообщил глава города. - К процессу подключились министерство культуры и частный бизнес, что делает программу реставрации одной из самых мощных за последние годы".