Еще одним профильным колледжем в Подмосковье стало больше. Губернатор области Андрей Воробьев открыл техникум "Хино", который будет готовить кадры для автозавода этого японского производителя.

Напомним, завод по производству грузовиков этой марки начали строить в Химках минувшей весной. Сразу подписали и соглашение о подготовке для него квалифицированных рабочих. Область взяла это на себя. Новое учебное заведение открыли на базе Химкинского техникума, где как раз закончилась реконструкция. Его дополнили новым учебным корпусом и учебно-тренировочным комплексом с пятью лабораториями и тремя мастерскими. И специально под требование японской стороны разработали 11 модульных обучающих программ.

"Очень приятно, что все здесь сделано под наши производственные стандарты, под наш контроль качества и требования к охране труда", - оценил президент "Хино Моторс" Микио Сэгава. Работу российских коллег иностранные инвесторы проверяли тщательно - в техникум специально для этого приехали японские инженеры.

"Наша задача, чтобы ребята, которые получают образование в колледжах, были востребованы на разных предприятиях. Это и "Хино Моторс", который строится в Химках, и "Энергомаш", и "Мерседес", расположенные по соседству. Все это надежные предприятия, которые предоставляют жителям области высокопроизводительные рабочие места и позволят ребятам иметь достойную заработную плату", - отметил, в свою очередь, Андрей Воробьев. Он напомнил, что техникум "Хино" - далеко не первое в области учебное заведение, чьи специалисты готовятся под запросы конкретного работодателя. Первым стал техникум "Подмосковье", который готовит специалистов для солнечногорского "Мерседеса". "А в перспективе стоит задача сориентировать на совместную работу с ведущими компаниями все 50 подмосковных колледжей", - заявил губернатор.

На первый курс техникума набрали 50 студентов. И еще 80 пригласили со старших курсов - эти ребята будут обучаться по ускоренным программам. "Самому заводу нужно порядка 60 рабочих, может, чуть больше. Но есть еще компании, которые будут заниматься ремонтом и обслуживанием автомобилей, им тоже нужны специалисты", - уточнила исполняющая обязанности директора Химкинского техникума Антонина Юдина. При этом работодатели не скрывают: отбор на завод будет конкурсным, туда попадут только лучшие студенты. Но и те, кто не пройдет конкурс, внакладе не останутся. "Хотелось бы, конечно, работать именно на японском заводе, - рассуждает первокурсник Иван Горчак. - Но если не получится, не расстроюсь: уже не раз слышал, что рабочих такого уровня, какой будет у нас, с руками оторвут на любом предприятии, работающем на оборонку". А таких предприятий только в Химках - три.

Кстати

Завод "Хино" в Химках - первый, который концерн "Хино Моторс", входящий в корпорацию "Тойота", решил построить в России. Он будет производить ежегодно до трех тысяч грузовиков малой и средней тоннажности. По словам Микио Сэгава, конвейер на предприятии будет запущен осенью 2020 года.