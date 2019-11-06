Новости

В Крыму суд арестовал задержанного за мошенничество адвоката 18:48
Стрельба с двух колес: китайский мотоспецназ сняли на видео 18:38
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам 18:29
В Соликамске уволят руководство колонии, где погиб заключенный 18:27
В Крыму с теплохода "Жан Жорес" подняли 61 тысячу снарядов 18:25
В России стартовало производство нового Toyota RAV4 18:18
В Москве до конца года отремонтируют 1200 крыш жилых домов 18:10
Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля 18:06
В Кемерове совершено покушение на известного адвоката 18:03
Капитан БК "Локомотив-Кубань" пропустит матчи из-за травмы 17:44
Диетологи рассказали, как есть все подряд и не толстеть 17:42
В Белгородской области неизвестный расстрелял собаку из арбалета 17:37
Сотрудник транспортной полиции Москвы попытался съесть взятку 17:32
На аукционе поднятый со дна Балтики царский алкоголь оценили в $6 млн 17:32
Великобритания впервые экстрадировала заключенных в Россию 17:27
ФСИН выступила против возвращения смертной казни 17:22
ФСИН: Животных используют в качестве наркокурьеров в тюрьмах 17:19
В Перми сотрудников социального медцентра заподозрили в хищении пенсий 17:02
В Петербурге открылась выставка, на которой можно строить "халабуды" 17:01
Мединский: Выставка "Память поколений" может быть показана за границей 17:00
Около тысячи кадет и юнармейцев примут участие в параде 7 ноября 16:57
Росстат: Годовая инфляция в октябре снизилась до 3,8% 16:54
Уникальную икону XVI века покажут в Переславль-Залесском музее 16:51
Режиссер Тодд Филлипс раскрыл одну из самых главных загадок "Джокера" 16:50
В Чувашии на шамана из Москвы завели дело о контрабанде наркотиков 16:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
06.11.2019 18:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Интересное "Хино"

В Подмосковье открылся техникум с японским уклоном
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 251(8009)
Еще одним профильным колледжем в Подмосковье стало больше. Губернатор области Андрей Воробьев открыл техникум "Хино", который будет готовить кадры для автозавода этого японского производителя.

Напомним, завод по производству грузовиков этой марки начали строить в Химках минувшей весной. Сразу подписали и соглашение о подготовке для него квалифицированных рабочих. Область взяла это на себя. Новое учебное заведение открыли на базе Химкинского техникума, где как раз закончилась реконструкция. Его дополнили новым учебным корпусом и учебно-тренировочным комплексом с пятью лабораториями и тремя мастерскими. И специально под требование японской стороны разработали 11 модульных обучающих программ.

"Очень приятно, что все здесь сделано под наши производственные стандарты, под наш контроль качества и требования к охране труда", - оценил президент "Хино Моторс" Микио Сэгава. Работу российских коллег иностранные инвесторы проверяли тщательно - в техникум специально для этого приехали японские инженеры.

Фото: Светлана Батова/ РГ
Жители Подмосковья получат льготы на проезд по МЦД

"Наша задача, чтобы ребята, которые получают образование в колледжах, были востребованы на разных предприятиях. Это и "Хино Моторс", который строится в Химках, и "Энергомаш", и "Мерседес", расположенные по соседству. Все это надежные предприятия, которые предоставляют жителям области высокопроизводительные рабочие места и позволят ребятам иметь достойную заработную плату", - отметил, в свою очередь, Андрей Воробьев. Он напомнил, что техникум "Хино" - далеко не первое в области учебное заведение, чьи специалисты готовятся под запросы конкретного работодателя. Первым стал техникум "Подмосковье", который готовит специалистов для солнечногорского "Мерседеса". "А в перспективе стоит задача сориентировать на совместную работу с ведущими компаниями все 50 подмосковных колледжей", - заявил губернатор.

На первый курс техникума набрали 50 студентов. И еще 80 пригласили со старших курсов - эти ребята будут обучаться по ускоренным программам. "Самому заводу нужно порядка 60 рабочих, может, чуть больше. Но есть еще компании, которые будут заниматься ремонтом и обслуживанием автомобилей, им тоже нужны специалисты", - уточнила исполняющая обязанности директора Химкинского техникума Антонина Юдина. При этом работодатели не скрывают: отбор на завод будет конкурсным, туда попадут только лучшие студенты. Но и те, кто не пройдет конкурс, внакладе не останутся. "Хотелось бы, конечно, работать именно на японском заводе, - рассуждает первокурсник Иван Горчак. - Но если не получится, не расстроюсь: уже не раз слышал, что рабочих такого уровня, какой будет у нас, с руками оторвут на любом предприятии, работающем на оборонку". А таких предприятий только в Химках - три.

Кстати

Завод "Хино" в Химках - первый, который концерн "Хино Моторс", входящий в корпорацию "Тойота", решил построить в России. Он будет производить ежегодно до трех тысяч грузовиков малой и средней тоннажности. По словам Микио Сэгава, конвейер на предприятии будет запущен осенью 2020 года.

Общество Образование Московская область Губернатор Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Химки
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Газпром" назвал условия для заключения контракта с Киевом на транзит газа
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
На Украине возбудили дело против мэра Киева Виталия Кличко
Набиуллина: ЦБ усилит надзор за банками в сфере защиты персональных данных
Росстат: Годовая инфляция в октябре снизилась до 3,8%