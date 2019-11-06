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06.11.2019 18:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве до конца года отремонтируют 1200 крыш жилых домов

Текст: Ирина Огилько

Более 1,2 тысячи крыш жилых домов починят в текущем году в Москве в рамках капремонта. В настоящее время доделывают последние 150. Довольны ли горожане, поинтересовались корреспонденты "РГ".

В Петербурге новые технологии избавят крыши от наледи

"До нынешнего лета нас заливало по несколько раз в месяц, - сказала Яна Азарова, жительница дома №25 по улице Малая Грузинская. - И это притом, что я живу на пятом этаже в 12-этажном доме. Двое соседей на последнем этаже даже жилье продали, устали тазы под протечки ставить. А летом крышу поменяли, и с тех пор сухо".

Прежде крышу в этом доме чинили регулярно. Только вместо полноценного ремонта на нее клали лишь новый слой рубероида, через который спустя какое-то время снова текло. Когда представители Фонда капремонта Москвы провели экспертизу кровли, то обнаружили более 20 слоев покрытия. А норма - не более трех. "В конце концов стяжка не выдержала нагрузки, пришлось ее менять, - сообщил представитель подрядной компании Александр Давыдов. - Сверху положили полимеры, на них два слоя современного кровельного покрытия. Все швы проварили газовой горелкой".

В бывшем министерском доме на Спиридоновке, 12 ремонт еще идет. "Комплексно покрытие крыши здесь не меняли 50 лет, тоже наслаивали слой за слоем. И, судя по следам на стенах дома, что такое протечки жителям объяснять не надо. Сейчас положили новое покрытие, сделали громоотвод, которого не было, облицевали парапеты на крыше, - демонстрирует безупречную крышу инженер Олег Васильченко. - Сейчас дочищаем фасад, обрабатываем гидрофобизатором, чтобы влага не впитывалась в кирпич. И уже в декабре закончим ремонт в доме целиком".

До конца года в Москве не останется многоэтажек с шиферными крышами

По словам начальника производственно-технического управления Фонда капремонта Москвы Евгения Чуищева, 55% отремонтированных крыш плоскостные. Чинить их можно лишь в теплый период времени, что и учли в своей работе строители. Остальные крыши скатные, из металла или шифера. Их можно ремонтировать в любое время года, лишь бы погода была без осадков. На таких кровлях покрытие в Москве, как правило, меняют на современные оцинкованные металлические листы. Так что скоро в городе не останется ни одного жилого дома с шиферной крышей. Но независимо от того, из чего сделана кровля, без повторного капремонта она обязана прослужить 20-25 лет. И первые пять лет по гарантии отвечает за ее состояние подрядчик.

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