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06.11.2019 15:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве скончался известный ученый-генетик Константин Скрябин

Текст: Александр Емельяненков
Фото: Пресс-служба Казанского федерального университета Фото: Пресс-служба Казанского федерального университета
Фото: Пресс-служба Казанского федерального университета

Ученый-генетик Константин Георгиевич Скрябин, получивший в начале этого года премию имени А. А. Баева - высшую награду РАН в области геномики - скончался в Москве на 72-м году жизни. Как сообщили 6 ноября в Российской академии наук, ученого не стало "сегодня ночью".

Один из зачинателей геномных исследований в СССР и России, академик РАН Константин Скрябин с 1991 года возглавлял Центр "Биоинженерия". При его участии и под его руководством были выполнены передовые исследования в области молекулярной биологии и генетической инженерии, результаты которых уже нашли практическое применение.

Константин Скрябин был известен в России и за ее пределами как продолжатель знаменитой династии биологов Скрябиных. Он родился в послевоенной Москве - 29 апреля 1948 года. Действительным членом АН СССР был его дед - Константин Иванович Скрябин, основатель Института паразитологии. А в 1979-м академиком стал и его отец - Георгий Константинович Скрябин, советский микробиолог и биохимик, главный ученый секретарь президиума АН СССР и академик ВАСХНИЛ.

В сферу научной деятельности Скрябина-внука входили структурная и функциональная геномика, генетическая инженерия, системная биология, в том числе расшифровка структур геномов и анализ генетических полиморфизмов. Он был организатором работ по крупномасштабной характеристике генетических особенностей населения России ("геном русского человека"), в результате которых составлены генетические карты населения страны. Эти исследования вносят вклад в установление взаимосвязей между генами и предрасположенностью к различным заболеваниям, обеспечивают возможность составления индивидуального "генетического паспорта" человека.

С использованием методов генетической инженерии Скрябиным и его коллегами был создан трансгенный картофель "Центр-1", устойчивый к вирусной инфекции. На этом основании в 1999 году был получен первый в России патент на трансгенное растение.

"Я считаю, что миром будет владеть тот, кто владеет генетической информацией", - убеждал журналистов академик Константин Скрябин. Почему? Да потому, что "со временем в геноме человека накопилось большое число генетических изменений", полагал ученый. По его словам, "наука вовремя научилась читать геном и сопоставлять генетические изменения с теми бедами, которые они могут повлечь".

- Теперь мы готовы исправлять ошибки, - с таким оптимистическим прогнозом Георгий Константинович Скрябин останется в памяти коллег и всех, кто с ним близко общался.

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