В Музее Победы пройдет вахта Почетного караула

В Музее Победы в честь дня проведения военного парада на Красной площади в 1941 году пройдет вахта Почетного караула. Об этом сообщает пресс-служба музея.

В вахте примут участие московские кадеты, воспитанники ГБОУ Школа №618. Все желающие смогут посмотреть на церемонию смены Почетного караула у монумента "Скорбь". В 10:00 разводящий выставит первую смену часовых с автоматами в положении "на грудь". И каждые двадцать минут часовые будут меняться. После завершения мероприятия для кадетов проведут экскурсию по Музею Победы.

Напомним, что 7 ноября 1941 года на Красной площади прошел военный парад в честь 24 годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Участники парада уходили с него на фронт. По силе воздействия на ход дальнейших событий парад приравнивают к важным военным операциям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.