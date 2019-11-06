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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Живее не бывает

В супермаркетах Москвы появились автоматы с разливным пивом
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 251(8009)
В столичных супермаркетах появились автоматы по розливу пенного - бирбоксы. Прямо в торговом зале уже 45 универсамов "Перекрестка" и "Дикси" можно наполнить посуду двумя сортами разливного пива. Найдут ли они своих покупателей, поинтересовался корреспондент "РГ" у экспертов.

Найти автомат в магазине просто - иди в отдел по торговле алкоголем к рядам с баночным и бутылочным пивом. Бирбокс оборудован охлаждающей установкой и автоматической системой "умный кран". Чтобы купить пиво, достаточно поднести к автомату ПЭТ-бутылку и нажать на кнопку розлива. Как только бутылка наполнится, наклеиваешь на нее штрихкод - его тут же печатает сам бирбокс. Оплатить покупку нужно на кассе, это исключает продажу пива несовершеннолетним. И, кстати, после 23.00 законопослушный автомат не наливает. Но и днем огромный бокал, украшающий бока автомата, манит немногих.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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"Москвичам нужно время, чтобы распробовать вкус напитка и привыкнуть к новому формату, - комментирует Алексей Небольсин, член президиума "ОПОРЫ России". - Я вот тоже пока не добрался до него, но подозреваю, что эти автоматы приживутся в столице, как и магазины, торгующие в розлив. Их становится с каждым годом все больше. Москвичам нравится свежее разливное пиво. И если предложенный ассортимент в автоматах придется по вкусу, то у баночного и бутылочного пива появится конкурент".

Пока в автоматах только два сорта - классический светлый лагер и нефильтрованное пшеничное по 91 рублю за литр, стоимость бутылки - 9 рублей. По словам Небольсина, разливное пиво пользуется популярностью, так как бытует стереотип, что раз у него короткий срок хранения, значит, оно качественнее и вкуснее, но последнее утверждение - на любителя.

Оплатить пиво можно на кассе, это исключает продажу несовершеннолетним. Еще после 23.00 законопослушный автомат не наливает

"Сетевые магазины вправе самостоятельно решать, устанавливать такой автомат или нет, - говорит Илья Власенко, директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли. - Возможно, скоро мы увидим их не только в магазинах, но и в недорогих кафешках и пивных". А вот на улицах или в переходах такие автоматы москвичи точно не увидят. "Продажа пива через автоматы может развиваться исключительно в пределах торговых залов магазинов, поскольку продажа алкогольных напитков в классических вендинговых автоматах запрещена по Закону N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции...", - напоминает Борис Белоцерковский, президент Национальной ассоциации автоматизированной торговли. Он отметил, что подорвать успех пивматов может ограниченное число сортов алкогольного напитка. Но автомат устроен таким образом, что в зависимости от спроса сорта, разливаемые в бирбоксах, могут меняться, уступая место новинкам. "Сегодня через автоматы продается продукция "Балтики", но мы общаемся и с другими производителями, которые хотели бы использовать новую форму сотрудничества в рамках существующего договора поставки", - рассказал "РГ" представитель пресс-службы X5 Retail Group. По его словам, до конца года в магазинах сети установят еще 20 пивматов.

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