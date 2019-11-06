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06.11.2019 12:28
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Картинки на картонках

Воронежцы увидят всю палитру арабского мира
Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 250(8008)
Верблюды и мерседесы, красавицы в парандже и автоматы Калашникова - контрасты Ближнего Востока в красках запечатлел член Российской академии художеств Олег Савостюк на… обувных коробках. Более сотни его работ образовали серию "На Земле арабов", выставленную в Воронежском музее имени И. Крамского.
Фото: ВОХМ ИМ. И.Н.КРАМСКОГО Художник постарался передать обаяние и тайну восточного мира. Фото: ВОХМ ИМ. И.Н.КРАМСКОГО
Художник постарался передать обаяние и тайну восточного мира. Фото: ВОХМ ИМ. И.Н.КРАМСКОГО

Мастер, которому скоро исполнится 92 года, известен как живописец и плакатист. Его афиши к балетам Большого театра входят в золотой фонд отечественного оформительского искусства. Олег Михайлович объездил 70 стран, около 20 лет периодически посещал Восток - как секретарь Союза художников СССР, председатель отдела по культуре ЮНЕСКО и просто дорогой гость.

Фото: REUTERS
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- Побывал везде, кроме Катара. Познакомился с шейхами, художники-арабы приглашали к себе. Однажды прожил на Востоке полтора года. Мне там очень нравилось. Колоритно. Некоторые виды до сих пор в глазах стоят, бери и рисуй, - признался художник. - В путешествиях я делал наброски акварелью (хотя жара стояла такая, что кисточку только окунул - уже сухая!). По ним я и сделал "арабскую" серию - маслом по картону. Идея возникла года три назад. Был период, когда рисовать было не на чем, а под рукой оказалась масса пустых коробок из-под обуви. Я отдирал верхушки - и прекрасно, незачем покупать холсты!

Кое-где картонки не до конца закрашены - надписи и символы на них стали частью сюжета, вписавшись в замысел автора так, как вписываются технологии XXI века в архаичный быт кочевников, во вневременной пейзаж пустыни. Караваны дают дорогу легковушкам, небо прорезают чайки и истребители.

Караваны дают дорогу легковушкам, небо прорезают чайки и истребители

- На Востоке есть очень богатые и очень бедные. Очень древняя, от времен Христа идущая, культура - и блестящая новая архитектура, свои крепкие художники с европейским образованием. В одном городе могут ходить женщины с открытыми лицами и полностью закутанные в чадру - ее не снимают даже когда делают фотографию на водительские права. Я пытался разобраться, как у них все устроено, но не смог, тут надо быть ученым, - рассказал Олег Савостюк. - В туристических поездках настоящий Восток не разглядишь. С этими людьми нужно пожить бок о бок - очень гостеприимные, пусть и по-своему. Не терпят фальши.

Как-то раз художник отправился через пустыню с караваном. Сидели ночью вдвоем с хозяином - тот весь в белом, как мумия, и с непроницаемым лицом. На попытки Олега Михайловича заговорить не реагировал. Савостюк уже забеспокоился о своей участи, когда выяснилось: араб ждал, пока на костре не изжарится мясо для угощения.

Фото: Предоставлено пресс-службой Русского музея
Каждый посетитель Русского музея может стать персонажем картины "Садко"

- Из иностранных языков я уверенно владею только немецким. По-английски изъясняюсь очень плохо. А в Алжире все на французском. В нашем посольстве меня успокоили: мол, есть захочешь - заговоришь! Ну, там продавцы ловкие, без слов понимают. К тому же после Второй мировой многие знают и немецкий. В общем, проблем с общением не было. Я же не вел дискуссий, я рисовал - на это языка хватало. По-арабски выучил слов десять - ну, для тоста какого-нибудь, - лукаво улыбнулся художник. - С алкоголем там проблема. Если обнаружат у тебя бутылку, сразу вешают на дереве. А врач наш сказал, что в жару нужно пить виски или водку. Англичане и американцы так делают. Посольским работникам разрешалось покупать водку в Турции, ну, вот они нас и поддерживали!

Выставка "На Земле арабов" уже побывала в Курской картинной галерее, Савостюк мечтает показать ее и в Липецке. До 17 ноября ее можно застать в столице Черноземья. Билет стоит 50 рублей для всех категорий посетителей.

Справка "РГ"

Олег Савостюк (30 декабря 1927 года) родился в Москве, окончил художественный институт имени В. Сурикова. Его работы есть в собраниях Третьяковской галереи, Пушкинского и Русского музеев, в Лувре и Прадо, галереях ведущих европейских стран, Китая, США и Японии. Его картины также хранятся в музеях многих городов России. С 2001 года Олег Михайлович является постоянным председателем аттестационной комиссии в Воронежском художественном училище, с 2011-го - руководителем академического пленэра в Острогожске.

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