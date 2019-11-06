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Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Родившийся в Московском зоопарке тигр Дизель отправился в США

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Самца амурского тигра по кличке Дизель доставили в США. Теперь его новым домом будет зоопарк, находящийся в городе Омаха (штат Небраска). До этого полосатый хищник жил в Московском зоопарке. Тигр родился в Центре воспроизводства редких видов животных в 2017 году.

Фото: AFP/ Vano Shlamov
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В США Дизель переехал в рамках Европейской программы по сохранению популяции амурского тигра в неволе. "Потребовалось более 24 часов, чтобы доставить редкого хищника на новое место жительства", - рассказали в пресс-службе столичного зоопарка.

Во время перелета Дизель вел себя спокойно и пил много воды. После приземления его погрузили в спецтранспорт, на котором ему предстояло еще шесть часов добираться до зоопарка Омахи. Ближайший месяц тигр будет на карантине, сообщает РИА Новости.

В мире США Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Амурский тигр
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