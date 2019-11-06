Приморцы Олег и Ирина Перфильевы - многократные чемпионы мира по практической стрельбе из карабина, а еще они - многодетные родители. У них трое детей: старшая дочь - студентка, младшему сыну недавно исполнилось три годика.

"Я ее заметил пятилетней"

Ирина - хрупкая, женственная блондинка с нежным голосом и едва заметной сталью во взгляде. Олег - почти двухметрового роста атлет, плечистый, с модной небритостью.

Вся жизнь Перфильевых - Владивосток. Было время, когда их отцы работали на одном судне, вместе месяцами бороздили гладь морей и океанов.

- Иру в первый раз я увидел на корабле. Ей было лет пять. Сразу заметил красивую девочку, - улыбается Олег.

Ирина такого не помнит и считает это фантазиями мужа.

Она росла спортивной, легко получила первый взрослый разряд по художественной гимнастике. Много читала. Смущенно признается, что всегда мечтала выучиться на директора магазина:

- Время тогда было дефицитное, мне казалось, что работа в торговле - это то, что надо!

Мама Олега учительствовала, потом стала директором единственной в Приморье школы-интерната для глухих и слабослышащих детей.

- Она преподавала русский язык и литературу, поэтому к книгам в нашей семье было особое, трепетное отношение, - вспоминает Олег.

Ханка, фазаны и адреналин

Олег с мальчишества был безоглядно влюблен в оружие.

- Я всегда видел в нем красоту. В линиях, гранях, цвете металла, - говорит Олег Перфильев. - С оружием можно и на "ты", но с очень уважительной интонацией.

Долгие годы он служил в силовых структурах. В стрелковый спорт пришел через увлечение охотой. Ирина часто выезжала в лес с супругом. Особенно ей полюбились осенние "сафари" на фазанов.

- Наше знаменитое озеро Ханка. Горы, красивейшая осень. Идешь, и вдруг "фр-р-р-р!" - из-под ног у тебя вылетает фазан. Чтобы подстрелить его, реакция нужна просто мгновенная, - говорит Ирина Перфильева.

Олег был ее наставником, тренером и помощником. Они охотились по нескольку дней, ночуя в тесном зимовье. Муж изумлялся меткости и азарту супруги, которая на охоте не уступала ему ни в чем.

Однажды он подарил Ире итальянский карабин "Бенелли". Презент понравился, она на удивление легко с ним управлялась.

- С того карабина и началось наше увлечение практической стрельбой. Почему именно этот вид спорта? Да потому что он максимально приближен к реальным жизненным ситуациям, - говорят супруги Перфильевы.

Холостить - дело непростое

Практическая стрельба зародилась в 1970-х в США. Ее девиз: точность, скорость, мощность. В этом виде спорта используют два вида мишеней: металлические и бумажные. В стальные стреляют один раз, чтобы опрокинуть. В бумажные допускается два выстрела.

Очки начисляет компьютер. Их сумма делится на время, потраченное на стрельбу, из результата вычитают штрафы, остальное идет в "сухой остаток", или хит-фактор.

Стрельба - дело затратное. Хорошее оружие не может быть дешевым, в год на тренировки нужно порядка двадцати тысяч патронов. На двоих

- В нашем виде спорта жесткие правила. Требования к технике безопасности очень высокие, - говорит Ирина. - За малейшие нарушения - штрафы, которые отнимают заветные очки.

Тренировки у Перфильевых минимум три раза в неделю. Подготовка всегда серьезная, длительная. Чаще всего приходится холостить. Так на языке спорт­сменов называется имитация стрельбы.

Стрелкам нужна хорошая физическая подготовка. Счет выстрелов идет на тысячи, после каждого необходимо передергивать помпу карабина. С выносливостью у Перфильевых полный порядок. Ежедневная гимнастика, годы правильного питания - это минимум жирного и жареного, а больше овощей, рыбы и постного мяса.

Дорогое удовольствие

Военные и сотрудники МВД разрешают Перфильевым тренироваться на своих полигонах, доступ открывают чемпионские титулы и боевое прошлое Олега. Кстати, в практической стрельбе женщины соревнуются наравне с мужчинами.

Смотрю на фотографию: на первой ступени пьедестала почета стоит Ирина Перфильева, на второй здоровяк, который с нескрываемым удивлением смотрит на победительницу. Это было на чемпионате мира по практической стрельбе в Москве в августе 2017 года. В российскую столицу съехались более 800 спортсменов со всего мира.

Стрельба - дело затратное. Хорошее оружие не может быть дешевым, в год на тренировки нужно порядка двадцати тысяч патронов. На двоих. Приморские чемпионы денег на свое увлечение не жалеют. Ирина не скрывает, что большая часть доходов ее торгового бизнеса уходит на стрельбу.

Часто мужчины-спортсмены вынуждены вести двойную бухгалтерию, скрывать от жен истинные траты на увлечение. У Перфильевых все прозрачно. Все решения они принимают вдвоем.

- Ирина - мой единственный и самый близкий друг. Поверьте, это счастье, - говорит Олег Перфильев.

Супруги считают, что стрелковый спорт принес в их жизнь больше дисциплины, порядка, организованности. Есть режим, все расписано от подъема до отбоя.

Спорт познакомил приморцев с увлеченными, интересными людьми.

- Без взаимовыручки никак. Сегодня практически в каждом регионе России у нас есть друзья, - говорят Перфильевы.

Кстати

У Олега Перфильева есть еще одно стрелковое увлечение: он - снайпер. Этому искусству начинал учиться еще в армии. Сегодня приморец - трехкратный призер кубка мира среди военных и полицейских снайперов.

Прямая речь

Жан Кузнецов, директор департамента физической культуры и спорта Приморского края:

- Практическая стрельба - динамично развивающийся вид спорта. В Приморье большой вклад в его развитие вносят Олег и Ирина Перфильевы. Это настоящие энтузиасты. За несколько лет упорных тренировок они добились высочайших результатов, стали чемпионами мира и Европы, достойно представляют нашу страну и Приморский край на международных соревнованиях. На Перфильевых равняются как опытные, так и начинающие спортсмены.