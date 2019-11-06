Камчатский СК завел дело на истязавшую ребенка женщину

Следственные органы СК РФ по Камчатскому краю возбудили уголовное дело в отношении жительницы города Елизова. Ее обвиняют в истязании ребенка (пункт "г" части 2 статьи 117 УК РФ).

Поводом для расследования послужило распространившееся в соцсетях видео. На нем женщина бьет и унижает трехлетнего мальчика, дразня его едой. Установлено, что ролик снят в квартире опекуна мальчика, его дяди. Мать ребенка лишена родительских прав за пьянство. Кричащая и избившая малыша женщина - супруга дяди.

После появления видеокадров началась доследственная проверка. Ход расследования взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

"По версии следствия, с марта по июнь 2019 года подозреваемая, чтобы добиться от малыша, находящегося под опекой ее супруга, послушания трижды нанесла ему удары ладонью по ягодицам и затылку", - говорится в сообщении регионального следственного управления.

Сейчас ребенок временно находится в приемной семье. Дядя мальчика также стал фигурантом уголовного дела об истязании. В его отношении расследование уже завершено, материалы готовы для передачи в суд.

В прокуратуре Камчатского края уточнили, что 39-летний родственник неоднократно "воспитывал" племянника ремнем. О том, что происходит в семье, правоохранители узнали в июле от местной жительницы. Она сообщила, что видела женщину с ребенком, у которого под глазом был синяк. В тот же день органы опеки изъяли мальчика из семьи.

- В интересах несовершеннолетнего потерпевшего Елизовская городская прокуратура предъявила обвиняемому иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Заявление направляется в суд вместе с уголовным делом, - рассказала старший помощник прокурора края Лариса Шунина.

О том, что ребенка била и жена дяди, стало известно после появившегося видеоролика. К слову, женщина работала завхозом в детском саду, который посещал ее племянник. После обнародования видео ее уволили.