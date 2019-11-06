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06.11.2019 08:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Контракт с подрядчиком строительства дамб в Комсомольске расторгнут

Текст: Юлия Гарднер, Инесса Доценко
Контракт, который заключило правительство Хабаровского края с подрядчиком строительства двух дамб в Комсомольске-на-Амуре - ОАО "Передвижная механизированная колонна №83", - будет расторгнут в ближайшем времени. Причина - срыв сроков работ.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев на межведомственном совещании в городе Юности.

Фото: Александр Филимоненко
Как Комсомольске-на-Амуре переживает гребень паводка

- Темпы строительства гидрозащитных сооружений в Комсомольске оставляют желать лучшего. Это подтверждает и анализ сложившейся ситуации, который мы проводили здесь последние несколько дней. Выявлено множество нарушений законодательства, связанных прежде всего с ослаблением государственной контрольно-надзорной деятельности. В результате допущены непродуманные проектные и технологические решения, несвоевременность организации монтажных работ и их некачественное выполнение, - рассказал Ткачев.

По его словам, подрядчик явно не справляется.

-  У него нет никаких финансовых резервов для работы в дальнейшем, поэтому принято решение о расторжении контракта. Ставим вопрос, чтобы эта процедура была проведена побыстрее. Нужно выйти на нового подрядчика и по максимуму использовать следующий год. В 2020-м все три очереди дамб в Комсомольске-на-Амуре не будут сданы, но, по крайней мере, мы видим перспективу. Виноватых мы не ищем, но правовая оценка все равно будет дана, - сказал замгенпрокурора РФ.

Досталось и краевым властям - министерству строительства и КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края". Как сказал заместитель генпрокурора, они не предприняли исчерпывающих мер, чтобы сроки сооружения дамбы не сорвались. В связи с этим исполняющему обязанности министра строительства края Александру Селеменеву и начальнику КГКУ Павлу Поляку вынесены предостережения о недопустимости нарушений закона.

Теперь дело за малым - найти другого подрядчика. И хорошо бы иметь гарантию, что он окажется добросовестным. По словам губернатора Сергея Фургала, сейчас "к вопросу подошли ответственно".

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- Был объявлен конкурс, на который вышло шесть компаний, все они проверены. Создана инвестиционная комиссия, где из них выбрали самую большую компанию и рекомендовали ее правительству РФ рассмотреть как единого поставщика. Если правительство даст согласие, то есть шанс, что подрядчик будет добросовестный, - объяснил Фургал.

ОАО "Передвижная механизированная колонна №83" взяла на себя II и III этапы строительства инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре. Стоимость работ превысила десять миллиардов рублей. Сдать сооружение должны были 31 декабря этого года, но в целом работы выполнены всего на 37 процентов. Дамба строится в рамках долгосрочного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.

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