Подводная лодка ТОФ атаковала отряд кораблей в Японском море

Атаку противолодочной ударной группы и отряда кораблей условного противника провела в акватории Японского моря одна из дизельных подводных лодок Приморской флотилии разрядных сил Тихоокеанского флота, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Атака произведена в соответствие с планом боевой подготовки. По легенде учений корабельная противолодочная ударная группа вела в полигоне боевой подготовки залива Петра Великого поиск подводной лодки. В группу входили малые противолодочные корабли "Кореец" и "Метель", их работу обеспечивал самолет противолодочной авиации Ил-38. Однако подлодке, несмотря на активные действия противолодочных сил, удалось скрытно войти в район, и успешно атаковать тактическую группу двумя практическими торпедами.

Чуть позднее подводники решили задачу по атаке отряда кораблей условного противника. В него кроме малых противолодочных входил большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов". В этом эпизоде учения практически отработан весь алгоритм действий при выходе в атаку кроме самой торпедной стрельбы.