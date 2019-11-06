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06.11.2019 04:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Подводная лодка ТОФ атаковала отряд кораблей в Японском море

Текст: Ольга Журман

Атаку противолодочной ударной группы и отряда кораблей условного противника провела в акватории Японского моря одна из дизельных подводных лодок Приморской флотилии разрядных сил Тихоокеанского флота, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Фото: Минобороны РФ
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Атака произведена в соответствие с планом боевой подготовки. По легенде учений корабельная противолодочная ударная группа вела в полигоне боевой подготовки залива Петра Великого поиск подводной лодки. В группу входили  малые противолодочные корабли "Кореец" и "Метель", их работу обеспечивал самолет противолодочной авиации Ил-38. Однако подлодке, несмотря на активные действия противолодочных сил, удалось скрытно войти в район, и успешно атаковать тактическую группу двумя практическими торпедами.

Чуть позднее подводники решили задачу по атаке отряда кораблей условного противника. В него кроме малых противолодочных входил большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов". В этом эпизоде учения практически отработан весь алгоритм действий при выходе в атаку кроме самой торпедной стрельбы.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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