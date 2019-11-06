Полиция задержала одного из сбежавших из психбольницы в Чите

Полицейские задержали одного из двух пациентов, которые сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите. Об этом РИА Новости сообщили в забайкальском УМВД.

Отмечается, что мужчину поймали сотрудники патрульно-постовой службы. Второго пациента разыскивают.

Как ранее писала "РГ", двое осужденных сбежали из клиники в ночь на среду. Один из них судим за кражу, второй - за убийство. Оба признаны недееспособными.

По городу распространяются ориентировки. Людей, видевших второго беглеца, просят сообщить об этом в полицию.