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06.11.2019 10:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция задержала одного из сбежавших из психбольницы в Чите

Текст: Юлия Гарднер

Полицейские задержали одного из двух пациентов, которые сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите. Об этом РИА Новости сообщили в забайкальском УМВД.

Фото: iStock
В Петербурге поймали кассиршу, ограбившую банк в 2009 году

Отмечается, что мужчину поймали сотрудники патрульно-постовой службы. Второго пациента разыскивают.

Как ранее писала "РГ", двое осужденных сбежали из клиники в ночь на среду. Один из них судим за кражу, второй - за убийство. Оба признаны недееспособными.

По городу распространяются ориентировки. Людей, видевших второго беглеца, просят сообщить об этом в полицию.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита
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