В Чите задержали второго сбежавшего из психбольницы пациента

Полицейские поймали второго пациента краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.

- Он задержан сотрудниками уголовного розыска отдела полиции Черновский в Чите, - сказали ТАСС в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Ранее сотрудники патрульно-постовой службы задержали первого мужчину, который самовольно покинул клинику.

Напомним, двое осужденных сбежали из клиники в ночь на среду. Один из них судим за кражу, второй - за убийство. Оба признаны недееспособными.

Региональные СК и прокуратура заинтересовались произошедшим. Следователи проверят больницу и выяснят, как обеспечивалась охрана учреждения, а также узнают точные обстоятельства побега мужчин. Действиям сотрудников медучреждения и охранников будет дана правовая оценка.