Новости

"Газпром" назвал условия для заключения контракта с Киевом на транзит газа 15:35
Ученые объяснили, чем "рискует" единственный ребенок в семье 15:35
В Москве скончался известный ученый-генетик Константин Скрябин 15:25
Тизер: "Рождественская песнь" от создателя "Острых козырьков" 15:24
Благодаря реновации в Дмитровском районе сохранятся исторические здания 15:21
В Прикамье осудили четырех человек по делу о взрыве на химзаводе "Азот" 15:17
Суд заочно арестовал топ-менеджера ОДК 15:17
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" пересек экватор в золотой точке 15:07
Первый запуск с космодрома Восточный в 2020 году состоится в апреле 15:06
На Украине возбудили дело против мэра Киева Виталия Кличко 15:05
В Якутии семья перезимует в доме под куполом 15:00
Самую дорогую Chevrolet Niva выставили на продажу в России 15:00
Путин: Россия намерена наращивать оборонный потенциал 14:59
В Иране найдена гигантская древняя стена неизвестного происхождения 14:58
Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования до рекордно низкого уровня 14:44
В России выбрали лучший туристический сувенир 14:44
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре 14:43
Стали известны самые популярные для новогоднего отдыха регионы РФ 14:32
На Вологодчине из-за паводка без света остались четыре района 14:32
Беларусь поставит Индии около 100 карьерных самосвалов 14:31
В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома 14:27
Отец Нурмагомедова допустил бой сына с боксером Мейвезером 14:24
В Петербурге задержали мигрантов с грузом канализационных люков 14:22
Минприроды назначило временного куратора "мусорной" реформы 14:21
Следователи проверят информацию о поборах в полиции Таганрога 14:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
06.11.2019 15:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутии семья перезимует в доме под куполом

Текст: Владимир Таюрский
Фото: Владимир Таюрский Фото: Владимир Таюрский
Фото: Владимир Таюрский

Неподалеку от Якутска завершается строительство экспериментального дома, укрытого куполом. С середины ноября до лета 2020-го в нем предстоит жить молодой семье, к которой в течение всего этого периода будет приковано пристальное внимание ученых.

Эксперимент проводят Северо-Восточный федеральный университет и компания, специализирующаяся в области высоких технологий. Идее укрывать под куполом дома и даже целые города, расположенные на Крайнем Севере, много лет. Считается, что это позволит если и не создать вечное лето на вечной мерзлоте, то существенно экономить на теплоснабжении. Теоретические выкладки теперь решено проверить на практике.

Фото: iStock
К 2024 году три города Югры будут полностью умными и безопасными

- Монтаж сооружения подходит к концу, с подходящей семьей определились. Она переедет под купол сразу по завершении работ, - сообщил "РГ" руководитель проекта, и.о. декана Автодорожного факультета СВФУ Дмитрий Филиппов.

Укрытое куполом жилье со встроенным гаражом снабжено элементами "умного дома", в нем установят различные датчики. Сюда регулярно будут наведываться ученые, да и самим новоселам предстоит вести дневник, в котором они опишут все свои впечатления и переживания.

По словам Дмитрия Филиппова, здесь будет немало работы для экспертов в области геологии, климатологии, промышленного и гражданского строительства, теплотехники, энергетики, а также для медиков и психологов. Им предстоит изучать изменения вечной мерзлоты под куполом, микроклимат в этом защищенном от зимней стужи пространстве и многие другие параметры. Предстоит выяснить также, насколько комфортно будут чувствовать себя люди, и как проживание в таком доме отразится на их здоровье.

Если первый опыт посчитают удачным, испытания купольных технологий будут продолжены на других объектах, в том числе промышленных.

Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
На Украине возбудили дело против мэра Киева Виталия Кличко
Атаковавшие погранзаставу в Таджикистане оказались боевиками ИГ
МВД готовит меры по отключению сотовой связи в тюрьмах
Набиуллина: ЦБ усилит надзор за банками в сфере защиты персональных данных