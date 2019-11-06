В Якутии семья перезимует в доме под куполом

Неподалеку от Якутска завершается строительство экспериментального дома, укрытого куполом. С середины ноября до лета 2020-го в нем предстоит жить молодой семье, к которой в течение всего этого периода будет приковано пристальное внимание ученых.

Эксперимент проводят Северо-Восточный федеральный университет и компания, специализирующаяся в области высоких технологий. Идее укрывать под куполом дома и даже целые города, расположенные на Крайнем Севере, много лет. Считается, что это позволит если и не создать вечное лето на вечной мерзлоте, то существенно экономить на теплоснабжении. Теоретические выкладки теперь решено проверить на практике.

- Монтаж сооружения подходит к концу, с подходящей семьей определились. Она переедет под купол сразу по завершении работ, - сообщил "РГ" руководитель проекта, и.о. декана Автодорожного факультета СВФУ Дмитрий Филиппов.

Укрытое куполом жилье со встроенным гаражом снабжено элементами "умного дома", в нем установят различные датчики. Сюда регулярно будут наведываться ученые, да и самим новоселам предстоит вести дневник, в котором они опишут все свои впечатления и переживания.

По словам Дмитрия Филиппова, здесь будет немало работы для экспертов в области геологии, климатологии, промышленного и гражданского строительства, теплотехники, энергетики, а также для медиков и психологов. Им предстоит изучать изменения вечной мерзлоты под куполом, микроклимат в этом защищенном от зимней стужи пространстве и многие другие параметры. Предстоит выяснить также, насколько комфортно будут чувствовать себя люди, и как проживание в таком доме отразится на их здоровье.

Если первый опыт посчитают удачным, испытания купольных технологий будут продолжены на других объектах, в том числе промышленных.