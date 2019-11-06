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06.11.2019 08:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В правительство внесен проект нацпрограммы по развитию Дальнего Востока

Текст: Елена Березина

Минвостокразвития внесло в правительство проект указа президента "О Национальной программе развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года". Документ определяет основные направления социально-экономического развития Дальнего Востока.

Фото: Пресс-служба фестиваля Rukami
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В подготовке нацпрограммы приняло участие 230 тысяч человек. Более 16 тысяч предложений поступило на сайт www.dv2025.ru, в их обсуждении приняло участие 88384 человека. На региональном уровне 142700 человек поучаствовали в 2492 встречах в каждом муниципальном образовании Дальнего Востока, сообщает министерство. "Подготовка Национальной программы стала своего рода открытой рабочей площадкой, на которой жители, эксперты, бизнес и власть обсуждали пути дальневосточного развития", - прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Перед Национальной программой развития Дальнего Востока ставятся три ключевые цели: обеспечение темпов экономического роста, превышающих в полтора раза среднее значение по стране, повышение качества жизни дальневосточников до уровня выше среднероссийского, а также остановку миграционного оттока населения.

Власть Работа власти Регионы Правительство Минвостокразвития Правительство ДФО
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