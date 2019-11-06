В Приамурье перезахоронят останки расстрелянных людей

Власти Благовещенска приняли решение о перезахоронении в следующем году останков расстрелянных людей. Год назад их нашел на своем приусадебном участке житель пригородного села Верхнеблаговещенское Виталий Кваша.

Человеческие кости и черепа он обнаружил при проведении строительных работ. Мужчина копал фундамент под будущую постройку и наткнулся на жуткую находку.

Следователи и криминалисты доподлинно установили, что этим человеческим останкам более 80 лет, смерть людей наступила в результате пулевых ранений.

- Мы создали комиссию, в которую вошли археологи, следователи и волонтеры. На следующий год продолжим раскопки. Хозяин участка, на котором обнаружены человеческие останки, дал на это добро. После получения судебно-медицинской экспертизы все найденные будут погребены в братской могиле городского кладбища, - сказала "РГ" мэр Благовещенска Валентина Калита.

Автор Книги памяти жертв политических репрессий в Приамурье Леонид Журавлев считает, что на месте страшной находки была могила жертв сталинских репрессий.