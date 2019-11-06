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06.11.2019 04:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье возобновили погрузку белух на суда для выпуска в море

Текст: Ольга Журман

Утром 6 ноября возобновлена погрузка на судно последней партии белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

"Погрузка началась, погружена в ванну первая белуха, команда специалистов работает слаженно", - сказал он.

Начавшаяся во вторник погрузка была прервана из-за шторма.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Одну из косаток из "китовой тюрьмы" заметили среди диких сородичей

Состояние животных, которым пришлось провести ночь на судне, хорошее, утром им поменяли воду в ванных.

В "китовой тюрьме" в бухте Средняя в Приморье осталось 50 белух, их намерены вывезти единой партией и выпустить относительно недалеко от бухты в Японском море. К месту выпуска животных доставят двумя морскими судами. Окончательно освободить морских млекопитающих должны были к 1 ноября, но к назначенному сроку операция не состоялась.

За операцией наблюдают экологи, нанявшие судно на собранные благотворителями деньги.

Справка "РГ"

В бухте Средняя в так называемой "китовой тюрьме" с осени прошлого года находились десять косаток и 87 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела. В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания. Оставшихся из-за погодных условий решено было выпустить ближе к месту содержания.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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