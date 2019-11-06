В Сахалинской области продлили программу материнского капитала

Срок действия программы регионального материнского капитала в Сахалинской области, который должен был закончиться в этом году, продлен до 2022 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас размер дополнительной выплаты к федеральному материнскому капиталу, право на которую семьи получают после рождения или усыновления второго ребенка, составляет 204263 рубля. У островитян есть возможность вложить эти средства в образование детей, покупку автомобиля, ремонт жилья и оплату медицинских услуг.

Программа регионального маткапитала действует с 2011 года. За восемь лет этой мерой социальной поддержки воспользовались более 23 тысяч семей сахалинцев и курильчан.