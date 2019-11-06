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06.11.2019 04:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сахалинской области создадут Тихоокеанский медицинский кластер

Текст: Евгения Шерешевская (Южно-Сахалинск)

Тихоокеанский медицинский кластер, который объединит все виды клиник - государственные, частные, иностранные - намерены создать в Сахалинской области.

Фото: iStock
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Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, этот вопрос рассмотрен на недавнем заседании инвестиционного совета при обсуждении стратегии развития островного здравоохранения до 2029 года.

Первостепенными задачами станут увеличение продолжительности жизни сахалинцев и курильчан до 78 и более лет, а также создание возможностей для получения всех видов медицинских услуг на территории региона.

- У нас есть ресурсы, чтобы оснастить клиники, построить и отремонтировать больницы, привлечь на работу лучших врачей, - отметил губернатор области Валерий Лимаренко.

У региона также есть шанс получить при создании кластера финансовую поддержку из федерального бюджета. В числе потенциальных финансовых партнеров - один из крупных инвестиционных банков и государственная корпорация развития ВЭБ РФ. Технологическим партнером может стать бизнес-школа Сколково.

Географическое положение Сахалинской области позволяет перенимать опыт Китая, Сингапура, Южной Кореи и Японии, системы здравоохранения которых признаны сегодня самыми эффективными.

Больницы и поликлиники Сахалина и Курил оснастят высокотехнологичным оборудованием - 1100 единиц новейшей техники будет закуплено уже в 2019 году.

Более 60 современных объектов здравоохранения построят на островах в ближайшие пять лет. В их числе - новый корпус консультативно-диагностического центра, лечебно-диагностический корпус областной больницы и детский госпиталь в Южно-Сахалинске.

В планах - развитие бальнеологического направления, в частности реконструкция санатория "Синегорские минеральные воды".

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