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06.11.2019 14:03
Проект: В регионах

Чебоксары признаны лучшим городом по качеству городской среды

Текст: Петров Евгений (Чебоксары)
Столица Чувашии признана лучшим крупным городом ПФО по качеству городской среды по результатам рейтинга, составленного министерством строительства России в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Эксперты проанализировали качество городской среды в 1114 российских городах, разделенных на семь групп по числу жителей.

Фото: Министерство транспорта Чувашии
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При оценке учитывались 36 индикаторов, характеризующих жилье, состояние улично-дорожной сети, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуру, а также общегородское пространство.

Каждый город мог набрать от 0 до 360 баллов. При этом населенные пункты с оценкой до 180 баллов, согласно методологии индекса, считались городами с неблагоприятной городской средой, выше 180 - с благоприятной. В итоге Чебоксары получили в рейтинге 205 баллов. Это лучший результат среди крупных городов Приволжского федерального округа с населением от 250 тысяч до 1 миллиона жителей.

Кроме того, по оценке минстроя России, еще несколько городов из Чувашии также оказались в числе лучших по качеству городской среды. Это Ядрин, Алатырь, Канаш и Новочебоксарск.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- Мы не первый год создаем наилучший индекс городской среды. Благоустраивали дворовые территории, обустраивали подъездные пути, занимаемся освещением улиц, экологическими вопросами, одним словом создаем благоприятную, комфортную среду как в городских округах, так и в сельской местности. То, что это дает такие позитивные результаты, я, как и все горожане, рад и счастлив. В этом году мы многое сделали, а в следующем 2020 году сделаем еще больше, для того чтобы стало еще краше, еще лучше, чтобы социальное самочувствие жителей разных городов только улучшалось. Тогда мы вместе с народом сможем сказать, что со своими задачами справляемся, - подчеркнул глава Чувашии Михаил Игнатьев, комментируя данные минстроя РФ.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Чувашия: нацпроекты в действии
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