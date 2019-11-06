Чебоксары признаны лучшим городом по качеству городской среды

Столица Чувашии признана лучшим крупным городом ПФО по качеству городской среды по результатам рейтинга, составленного министерством строительства России в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Эксперты проанализировали качество городской среды в 1114 российских городах, разделенных на семь групп по числу жителей.

При оценке учитывались 36 индикаторов, характеризующих жилье, состояние улично-дорожной сети, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуру, а также общегородское пространство.

Каждый город мог набрать от 0 до 360 баллов. При этом населенные пункты с оценкой до 180 баллов, согласно методологии индекса, считались городами с неблагоприятной городской средой, выше 180 - с благоприятной. В итоге Чебоксары получили в рейтинге 205 баллов. Это лучший результат среди крупных городов Приволжского федерального округа с населением от 250 тысяч до 1 миллиона жителей.

Кроме того, по оценке минстроя России, еще несколько городов из Чувашии также оказались в числе лучших по качеству городской среды. Это Ядрин, Алатырь, Канаш и Новочебоксарск.

- Мы не первый год создаем наилучший индекс городской среды. Благоустраивали дворовые территории, обустраивали подъездные пути, занимаемся освещением улиц, экологическими вопросами, одним словом создаем благоприятную, комфортную среду как в городских округах, так и в сельской местности. То, что это дает такие позитивные результаты, я, как и все горожане, рад и счастлив. В этом году мы многое сделали, а в следующем 2020 году сделаем еще больше, для того чтобы стало еще краше, еще лучше, чтобы социальное самочувствие жителей разных городов только улучшалось. Тогда мы вместе с народом сможем сказать, что со своими задачами справляемся, - подчеркнул глава Чувашии Михаил Игнатьев, комментируя данные минстроя РФ.