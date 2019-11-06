Из пресс-тура по Татарстану вернулась группа союзных журналистов

Поездка была организована Постоянным Комитетом Союзного государства, и Татарстан был выбран не случайно: он входит в пятерку ведущих торговых партнеров Беларуси среди всех российских регионов. Сотрудничество идет давно и на системной основе.

Как рассказал на встрече с белорусскими и российскими журналистами заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов, внешнеторговый оборот между республикой и Беларусью составил в прошлом году более 1,19 млрд долларов. Это на 14% больше, чем в 2017 году.

В настоящее время успешно реализуется ряд совместных проектов в нефтехимии, машиностроении, пассажирском транспорте, медицине, сельскохозяйственной, научной и культурной сферах.

Заправки и вертолеты

Основой экспорта Татарстана в Беларусь являются топливо, нефть и продукты их перегонки. Как сообщил Альберт Каримов, за 9 месяцев этого года из Татарстана в Беларусь поставлено порядка 840 тысяч тонн нефти.

В Беларуси действуют 18 автозаправочных станций компании "Татнефть". Ведется активная работа по увеличению объема поставок нефти и нефтепродукции.

С белорусской стороной ведутся также переговоры о поставках вертолетной техники. Сотрудничество "Казанского вертолетного завода" с Беларусью началось в 1995 году и все эти годы успешно развивается. Два года назад был реализован контракт на поставку 12 военно-транспортных вертолетов Ми-8 современной модификации, который предусматривал не только продажу вертолетов, но и их обслуживание, поставку запчастей и подготовку пилотов.

В списке перспективных проектов - поставка в Беларусь легкого многоцелевого вертолета "Ансат". Он может использоваться как для санитарной авиации и полиции, так и в качестве учебного вертолета.

А теперь все в парк!

Интересны совместные наработки Беларуси и Татарстана в сфере машиностроения, двигателестроения, сельского хозяйства. В 2003 году в Поволжье была основана компания "МТЗ-Татарстан", которая стала эксклюзивным дистрибьютером Минского тракторного завода в Приволжском и Уральском федеральных округах.

По словам Альберта Каримова, сегодня Татарстан уделяет большое внимание развитию рынка газомоторного топлива: "Совместно с компанией "МТЗ-Татарстан" разрабатывается программа по СПГ (сжиженный природный газ). Прорабатывается проект индустриального парка на площадке "МТЗ-Татарстан" в Елабуге, который будет являться базой для возможной локализации других проектов предприятий Беларуси, которые есть в России". Вице-премьер также заметил, что большой потенциал есть для сотрудничества в IT-сфере: "Мы знаем, что в Беларуси данный рынок хорошо представлен. Те IT-технологии, которые разработаны у нас и внедрены, думаю, будут полезны для совместной проработки с целью возможного выхода на глобальный рынок".

Для модниц - белорусский трикотаж

В Татарстане хорошо знают не только белорусскую технику, но и продукты, мебель, одежду. Особым спросом пользуются белорусский трикотаж и текстиль. Как рассказал Альберт Каримов, между концерном "Беллегпром" и Министерством промышленности и торговли Татарстана подписан меморандум о сотрудничестве. Он предполагает расширение прямых поставок белорусского текстиля и другой продукции легкой промышленности. Такие поставки уже идут, и они идут с ростом. Например, почти в три раза возросли поставки трикотажных изделий белорусской компании "8 Марта". Налажены связи по поставкам синтетической и полушерстяной пряжи. Динамично развивается фирменная сеть предприятий отрасли. В настоящее время в Татарстане действуют 16 фирменных магазинов белорусского предприятия "Милавица" и 11 магазинов "Белвеста". Вице-премьер заметил, что белорусский текстиль нравится и его супруге.

Не хлебом едины

Татарстан и Беларусь - это не только торгово-экономическое сотрудничество, ежегодно реализуется немало проектов в сфере культуры. В прошлом году в июне в Беларуси с успехом прошли Дни культуры Татарстана, а в ноябре в Татарстане - Дни белорусского кино.

Сегодня Татарстан входит в десятку самых популярных туристических регионов России. Российские и белорусские журналисты смогли оценить восстановленный исторический облик древнего Болгара и Свияжска. Масштабная реконструкция этих памятников под открытым небом велась 9 лет. Была проделана огромная работа, результатом которой стало включение в 2014 году Болгарского историко-археологического комплекса, а в 2017 году - Успенского собора и монастыря острова-града Свияжска в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Теперь это популярные маршруты. За 9 лет поток туристов в Болгар увеличился в 11 раз, а в Свияжск - в 50 раз. Ежегодно эти центры посещают около 500 тысяч туристов.

Кусочек Беларуси на татарской земле

Изюминкой поездки стало посещение уникального, единственного в России музея народного поэта Беларуси Янки Купалы. Село Печищи, где находится музей, расположено на противоположном от Казани крутом берегу Волги.

"Здравствуйте! Исенмесез! Добры дзень, сябры! - вот так, на трех языках - русском, татарском и белорусском, - приветствовала нас заведующая музеем Римма Абызова. - Мы всегда встречаем гостей на трех языках, этим мы стараемся воспитывать уважение посетителей к трем культурам - русской, татарской и белорусской".

Попадая в музей, словно перемещаешься во времени. Русская печь, старинная утварь, рядом личные вещи Янки Купалы: рукописи и книги, курительная трубка и мешочек с махоркой, трость, белый воротничок, саквояж. А также скромная комната поэта, в которой сохранен репродуктор, старый абажур, кровать, этажерка, стол и стулья. Здесь Янка Купала работал, писал стихи-призывы громить врага. В этой крохотной квартирке Янка Купала жил с ноября 1941 года, именно отсюда в июне 1942 года он уехал в поездку в Москву, ставшую для него гибельной.

Как рассказала Римма Абызова, жена поэта Владислава Луцевич, после гибели Купалы, приезжала в Печищи каждые пять лет вплоть до своей смерти. Именно ей принадлежит идея создать здесь мемориальную комнату поэта. Она открылась 28 мая 1975 года, а в 2003-м мемориальная комната была преобразована в музей. Теперь здесь проводятся литературные вечера, для школьников района организуются факультативные уроки, на которых они знакомятся с произведениями Янки Купалы.