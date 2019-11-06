Дефицит учителей есть не только в сельских школах, но и в малых городах

Корреспонденты "Российской газеты" в восьми регионах проверили, какова там ситуация с учителями. Во многих из них есть дефицит педагогов - где-то больше, где-то меньше. Особенно в сельских школах, где учатся несколько детей.

В НИУ "Высшая школа экономики" уверены, что новые технологии и формы работы помогут преодолеть проблемы, связанные с дефицитом кадров.

Учитель приехал!

Прикамье - один из регионов, где проблемы с обеспечением педагогическими кадрами отдаленных сел и деревень решают достаточно успешно.

Уже шесть лет сельские учителя разъезжают по школам на автомобиле. Проект так и называется - "Разъездной учитель". Педагогу средней школы выдают казенный автомобиль, на котором он по расписанию ездит в небольшие селения, где есть школы, но не хватает учителей. Бензин тоже оплачивается из бюджета Пермского края.

В регионах стараются, чтобы ни один класс не остался без учителей. Но все зависит от возможностей бюджетов - региональных и муниципальных

На таких машинах ездят не только учителя иностранных языков, информатики, математики, физики, но и социальные педагоги, логопеды. В прошлом году из бюджета было закуплено 20 авто, в этом - более 30. Другой проект имеет схожее название "Мобильный учитель". Это когда квалифицированный молодой педагог, проживающий в городе, также получает автомобиль. "Уже три-четыре года процент открытых вакансий составляет не более 1,5 процента, - рассказала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. - Это абсолютно допустимый, естественный показатель". По ее словам, сейчас больше проблем возникает у городских педагогов. Они не имеют преимуществ, которые есть у селян. Поэтому на последнем заседании Заксобрания депутаты приняли решение об увеличении размера доплат для городских педагогов.

Еще пермские педагоги могут получить миллион по программе "Жилье для учителя".

Плюс к окладу

Возможность получить материальную помощь часто бывает одним из решающих аргументов, чтобы начать преподавать в конкретном регионе.

На это сделали ставку в Крыму. С апреля здесь работает программа поддержки молодых учителей: 1700 педагогов ежемесячно получают дополнительно по пять тысяч рублей. А с 1 сентября Крым перешел на новую систему оплаты труда (по сути, вернулся к ставке оклада). Оклад педагога общего образования на одну ставку - не менее 14 тысяч 650 рублей. Системной проблемы с педагогами в республике нет. Но есть дефицитные предметники: учителя математики, русского языка, начальных классов, физики и информатики. Пока дефицит покрывают за счет увеличения нагрузки на других учителей - совместительством.

В Астрахани острого дефицита учителей тоже нет. Есть проблема, главным образом, с педагогами иностранного языка. И то она появилась лишь в этом году, когда ввели в школах обязательный второй иностранный. Но уже в следующем году в регионе запустят программу "Земский учитель", которая предусматривает хорошую материальную поддержку.

Очень рассчитывают на нее и в Омской области, где ежегодный дефицит учителей составляет 800 вакансий. Программа начнет действовать с 1 января 2020 года. "Она появилась как нельзя кстати, - сообщила "РГ" министр образования Татьяна Дернова. - Педагогов, решивших поехать в село, поддержат рублем. На подъемные в размере миллиона рублей могут рассчитывать не только молодые специалисты, но и опытные учителя в возрасте до 55 лет". Возраст в таких программах может играть большое значение. Учителя даже переезжают в другие регионы, где им больше подходит возрастной ценз для участия в жилищных программах.

Пятерка по скайпу

В Омской области, надо сказать, самая большая кадровая брешь из тех восьми регионов, где побывали корреспонденты "РГ". И дефицит будет расти, прогнозируют эксперты. Детей становится больше.

В такой сложной ситуации учителя применили новые технологии. Наибольший дефицит омские сельские школы испытывают в педагогах по иностранному языку, химии, биологии. Взять их негде. И в регионе придумали выход - проводить уроки по скайпу. К эксперименту подключились малые школы семи сельских районов. Конечно, радикально это проблему не решит. Но, как говорится, главное начать. Опыт онлайн-уроков эксперты считают перспективным.

Может, его возьмут на "вооружение" и в Костроме? Здесь дефицит учителей докатился и до городских школ.

Студенты - в помощь

В начале сентября в Костроме разразился скандал. Родители учеников муниципальной гимназии с углубленным изучением русского языка, вошедшей в список 500 лучших школ России, пожаловались в управление образования. Их детям из-за отсутствия педагога две недели не преподавали русский язык. Родители заявили, что готовы нанять ученикам пятых классов репетитора за свои деньги, а затем счет за его услуги выставить муниципалитету.

Через несколько дней уроки в этой гимназии возобновились. Но дефицит в регионе остался. Чтобы закрыть вакансии, город работает со студентами вузов и сузов Костромы и соседнего Ярославля.

Но одними словами здесь не обойтись. Нужна социальная поддержка учителей. Например, в Калининградской области тем, кто переезжает на работу в районы, муниципальные власти предоставляют служебные квартиры или оплачивают съемные. Сейчас восемь муниципалитетов предоставляют учителям-предметникам служебное жилье, пять - оплачивают наем жилья. Работает "учительская ипотека".

Как видим, в регионах стараются, ищут варианты, чтобы ни один класс не остался без учителей. Но все в конечном счете зависит от возможностей бюджетов - региональных и муниципальных.

Два взгляда на одну проблему

Нужны новые технологии

О перспективах сельских малых школ, о вариантах помощи им обозреватель "РГ" говорил с директором Института развития образования НИУ "Высшая школа экономики" Ириной Абанкиной.

Ирина Всеволодовна, для учителей предусмотрены льготы: и ипотека, и программа "Земский учитель". И все равно дефицит.

Ирина Абанкина: Добавлю, что для всех, кто проживает на селе, все льготы сохранены: оплачивается отопление , свет.

Сегодня же нехватка учителей объясняется тем, что год назад было решено не закрывать малокомплектные школы. В том числе и в отдаленных, труднодоступных местах. Туда привлечь педагогов очень сложно.

Сегодня рассматривается несколько направлений, чтобы преодолеть дефицит. Это совмещение нескольких предметов - педагог для сельской местности. Чтобы учитель мог вести не свой предмет отдельно, а совмещая разные предметы. Молодой специалист, оканчивая университет, получает такую квалификацию.

Второе направление, которое тоже очень важно, - это создание мобильных педагогов, как в Пермском крае. Выходит экономия: педагоги остаются жить в городе, им не надо оплачивать свет, освещение и прочее.

Может, ввести для тех, кто обучался бесплатно, обязательное распределение?

Ирина Абанкина: Это сложный вопрос. Потому что многие как раз поступают в университет, чтобы работать в городе и иметь мобильность. Здесь подобная насильственность мне кажется очень спорной.

Речь может идти лишь о целевом приеме - когда человек поступает в институт, заранее зная, что будет работать в сельской местности. К нему и приемные требования немного ниже, за него оплачивает обучение будущий работодатель, он там проходит практику. И этот тройственный договор - более подходящая модель, чем распределение.

Не секрет, что дефицит учителей больше там, где зарплаты ниже.

Ирина Абанкина: На данный момент учителям выровняли зарплату со средней по региону, а не по стране. И это большой шаг.

Да, в регионах разный уровень оплаты труда. Неоднократно поднимался вопрос, что работа педагога не должна зависеть от региона, что надо ориентироваться на какой-то определенный уровень зарплаты. Но пока таких ресурсов нет.

Как вы думаете, удастся сохранить малокомплектные школы?

Ирина Абанкина: Дело не в том, чтобы сохранить эти школы, а в том, чтобы обеспечить доступность качественного образования для ребят.

А сохранение этих школ, мне кажется, целесообразно именно тогда, когда здесь можно использовать и дистантные технологии, и приезд мобильного учителя, и передвижные лаборатории.

Некоторые регионы практикуют разновозрастные классы, где занимаются ребята с 1-го по 4-й классы. Для таких классов есть хорошие педагогические программы.

Что еще важно? Чтобы была возможность подключать интернет-ресурсы и работать в онлайн-режиме, когда учителя больше в роли тьюторов выступают. И помогают ребятам освоить программы.

Так что я верю в сохранение малокомплектных школ, если будет обеспеченно качественное образование через новые формы и технологии. В противном случае мы просто законсервируем ситуацию.

Подготовил Андрей Полынский

Верните распределение

Проблема Большой Тихой - маленькой деревушки в Алтайском крае, где не могут найти учителя для школы, после публикации в "Российской газете" стала одной из тем, обсуждавшихся на недавнем заседании Совета при президенте по русскому языку.

"Мы за то, чтобы в каждом селе была школа и дети учились рядом с домом. Но исходя из социально-экономической ситуации и имеющихся ресурсов не всегда это возможно, как в Большой Тихой", - прокомментировал ситуацию министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

С этим согласны и муниципалы. "Нужно в комплексе решать вопросы развития села - экономические, социальные, инфраструктурные, создавать условия для бизнеса, для цифровых технологий. А когда всего этого нет, то ни отремонтированная школа, ни повышение зарплат не помогут привлечь учителя в село", - уверена председатель ассоциации "Совет муниципальных образований Алтайского края", глава Алейского района Светлана Агаркова. Главы сельских районов говорят, что система образования сегодня выстроена нормально, нужно только увеличить финансирование программ, направленных на образование школ.

В Минобрнауки считают, что дело не только в финансах, но и в качестве образования. У учителя в отдаленной малокомплектной школе, где всего несколько учеников, меньше возможностей для профессионального роста.

А сегодня мало научить Филипка читать, современные образовательные стандарты требуют от учеников более высоких результатов. Смогут ли дети их достичь в малокомплектной школе - большой вопрос.

Несмотря на это, в крае пытаются сохранить всю школьную сеть.

"В Алтайском крае муниципалитеты не брошены один на один со своими проблемами, - заверяет министр образования. - Регион выделяет деньги на зарплаты учителям, ремонт и строительство новых школ, закупку оборудования". Главное, что с 1 сентября в крае изменили систему оплаты труда - теперь учительские зарплаты не зависят от количества учеников в классе. При прежнем "подушевом" расчете в первую очередь страдали учителя малокомплектных школ. С переходом на фиксированный оклад их зарплаты выросли на порядок. В большетихинской, например, почти на восемь тысяч рублей. Сегодня учителю здесь готовы платить больше 20 тысяч, что по сельским меркам неплохо. Правда желающих пока нет.

Муниципалы предлагают вернуть систему распределения выпускников, которые обучаются за счет бюджета.

"Если бюджетники три года будут отрабатывать в сельских школах - это позволит нам закрыть вакансии. За это время кто-то приживется и останется, кто-то уедет, но на их место придут новые выпускники. Правозащитники утверждают, что это нарушает права на выбор профессии и места жительства. Но ведь государство потратило на обучение немалые деньги в надежде, что в классы придут молодые учителя. Не хочешь в школу - учись платно или по другой специальности. Выбор никто не ограничивает", - говорят главы районов.

Никакими подъемными, жильем и другими благами их в школу, тем более сельскую, не заманишь. Нужно распределение, убеждена Светлана Агаркова.

Подготовила Татьяна Кузнецова, Барнаул