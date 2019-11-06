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06.11.2019 15:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Навигатор инноватора" собрал лучшие инновационные проекты

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
В Тольятти завершился четырехдневный бизнес-интенсив для молодых предпринимателей "Навигатор инноватора", созданный в рамках развития нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы". Курс для молодых предпринимателей организовали Фонд "Сколково", Открытый университет Сколково и технопарк "Жигулевская долина". Авторы перспективных проектов получили сертификаты и ценные призы.
Всего в образовательной программе "Навигатор инноватора" поучаствовали более 120 молодых людей. Фото: Технопарк "Жигулевская долина" Всего в образовательной программе "Навигатор инноватора" поучаствовали более 120 молодых людей. Фото: Технопарк "Жигулевская долина"
Всего в образовательной программе "Навигатор инноватора" поучаствовали более 120 молодых людей. Фото: Технопарк "Жигулевская долина"

Практикоориентированная программа по упаковке идей научно-технических проектов для студентов, аспирантов и молодых ученых проходила на инновационной площадке самарского региона с 28 октября по 1 ноября. Объединившись в команды, участники в течение четырех дней работали над своими идеями, воплощая их в бизнес-проекты. В этом непростом деле ребятам помогали опытные эксперты и преподаватели.

Фото: Официальный сайт правительства Самарской области
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Впервые на программе "Навигатор инноватора" к процессу командной работы над проектами привлекли трекеров, которые помогали участникам применять инструменты подхода Lean Startup, фокусироваться на ключевых вопросах и проблемах проекта, искать ограничения и узкие места. Роль незаменимых помощников взяли на себя специалисты и резиденты технопарка "Жигулевская долина" и "Кванториум-63 регион" и представители дружественных организаций. Обучение трекеров программы провели специалисты Открытого университета Сколково.

За время программы участники выявили целевую аудиторию своего продукта, сформулировали проблему и ценностное предложение, провели customer development на реальных пользователях и сформировали бизнес-модели проекта. Итогом кропотливой работы стала презентация инновационных решений экспертам программы. В рамках финальной питч-сессии участники представили проекты в области медицины, биотехнологий, автоиндустрии, химии и IT. А для работы уже с готовыми бизнес-идеями в Самарской области действует специальная структура - Агентство по привлечению инвестиций, которое в режиме "одного окна" сопровождает проекты на всех стадиях и способствует эффективному взаимодействию инвесторов и власти.

Высокую оценку экспертов обучающей программы получил проект студентки четвертого курса Самарского государственного технического университета Яны Давыдовой. Она представила коллегам и жюри перспективный проект в сфере экологии - "Съедобная посуда".

- За четыре дня интенсива я приобрела колоссальный опыт. Участие в "Навигаторе инноватора" позволило мне стать увереннее в себе и в своем проекте. Опытные наставники и преподаватели помогли мне разобраться в нюансах и сформировать готовую бизнес-модель проекта. Благодаря им я знаю, куда мне двигаться дальше и в каком направлении развиваться.  Очень надеюсь, что вскоре посетив какое-нибудь кафе, я смогу заказать кофе в съедобном стакане, - отметила Яна Давыдова.

Всего в образовательной программе "Навигатор инноватора" поучаствовали более 120 молодых людей, среди которых были студенты вузов Самарской области, предприниматели и специалисты местных предприятий.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, ежегодный рост числа молодых предпринимателей в регионе - это закономерный результат создания целого спектра мер поддержки, благоприятного делового климата и максимального снижения препятствий для ведения бизнеса.

Компетентно

Александр Сергиенко, директор технопарка "Жигулевская долина":

- Образовательный проект "Навигатор инноватора" прошел в "Жигулевской долине" впервые. Несмотря на это, мероприятие прошло на высоком уровне, объединив большое количество молодых людей, готовых связать свою жизнь с бизнесом и инновациями. У технопарка и Открытого университета Сколково сложилось плодотворное сотрудничество и я уверен, что оно найдет свое продолжение в дальнейшем. 

Екатерина Морозова, директор Открытого университета Сколково:

- Мы впервые работаем в Тольятти, но нам очень хотелось бы бросить здесь якорь надолго. Потому что инфраструктура, которая есть в городе, по-хорошему поражает. Она большая, разноплановая и полезная для наукоемких проектов.

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