По документам они живут в черте областного центра. До школы им пешком пять минут, ее из окошка видно. Но по факту станцию и город разделяют железнодорожные пути, по которым спешат товарняки и пассажирские поезда.

- Расписание движения по железной дороге на нашем участке оживленное. Бывает, поезд не принимают в городе, он стоит под нашими окнами часами, растянувшись на километры. В составе бывает по 80 вагонов и больше. Единственный путь - подлезать под поезд. Своим детям я не разрешаю, звоню учителю и говорю, что в школу сегодня не придем, потому что проход закрыт, - рассказывает местная жительница Светлана Артемова.

В прошлом году был зафиксирован один несчастный случай, в этом уже семь, из них два - со смертельным исходом

Она живет на станции с 1983 года. Бараки у железной дороги давали как временное служебное жилье железнодорожникам, а вышло - на всю жизнь. Два десятка одноэтажных строений из шпал вросли в землю почти по самые окна. Под стук колес в них выросло не одно поколение. Для местных жителей шум проходящих поездов звучит как колыбельная. А вот с неудобствами, связанными с переходом через железнодорожные пути, не могут свыкнуться даже старожилы.

- За хлебом ходим по шпалам, иначе в межсезонье увязнешь в грязи, а зимой - в сугробах. Дороги у нас нет никакой, ни асфальтовой, ни грунтовой. Даже школьный автобус не смог бы к нам проехать, если бы он был. До машины скорой помощи приходится нести больных на руках тоже по шпалам. Так и живем, опасаясь, что однажды поездом кого-то переедет, - рассказывает Лариса Зуева.

В прошлом году был зафиксирован один несчастный случай на железной дороге, в этом уже семь, из них два - со смертельным исходом. В каждом доме хранится папка документов - переписка с разными ведомствами. В основном это аргументированные отказы за разными подписями. Проблемное ведомственное жилье вместе с жителями железная дорога уже давно передала городу. Но и здесь не обошлось без абсурда. Территориально станция Арбеково примыкает к Октябрьскому району, до него рукой подать. Но по документам относятся к Ленинскому, до которого ехать через весь город. А все потому что администрация железной дороги располагается на его территории, имущество передали по месту нахождения юридического адреса. "До местных чиновников нам добраться сложнее, чем до Москвы", - шутят арбековцы.

Комиссия при мэрии Пензы не признает их дома достаточно ветхими, чтобы расселить, но и решать проблемы невольных узников тоже не берется. Хотя за станцией находятся дачные поселки. И жителей стало значительно больше.

- Пытаемся решить эту проблему с Самарой, где находится владелец путей, и с Москвой. Обсуждается строительство подземного перехода. Но цена вопроса - порядка восьми миллионов рублей. Пока это отдаленная перспектива, - пояснил транспортный прокурор Пензенской области Сергей Гусев.

В руководстве железной дорогой посоветовали обеспокоенным родителям скачать бесплатно детям на телефоны приложение "Берегись поезда - SafeTrain". Когда ребенок приближается к железнодорожным путям, включается звуковое и визуальное оповещение. За 70 метров блокируется любая проигрываемая на телефоне музыка, а при приближении на 50 метров срабатывает вибро- и звуковой сигнал. Кроме того, по системе видеооповещений можно отслеживать, где находится ребенок.

Может быть, это и хорошо. Вот только гарантировать, что поезда будут следовать через станцию Арбеково без остановок, увы, никто не может.