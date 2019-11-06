Новости

Как Минск украсят к новогодним праздникам 12:40
Пропустивший год Дзагоев отправился с ЦСКА на матч ЛЕ с "Ференцварошем" 12:31
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Виталий Жигалин 12:29
На севере Москвы Жабенский пруд окрасился в кровавый цвет 12:26
Иран начал подачу газа в ядерные центрифуги на объекте в Фордо 12:25
В вузах и колледжах может появиться новая специальность 12:24
Набиуллина: ЦБ усилит надзор за банками в сфере защиты персональных данных 12:19
Девять районов Новгородчины подтопило после сильных ливней 12:18
Сотню авиабомб выпустили Су-34 и Су-24 по мишеням в Зауралье 12:14
У сериала "Диверсант" будет третий сезон 12:14
В Чите задержали второго сбежавшего из психбольницы пациента 12:10
Обеспечивающие запуски и посадки "Союзов" машины-амфибии модернизируют 12:08
ЦБ назначил штраф Сбербанку за неподключение к Системе быстрых платежей 12:06
Минск приглашает на вечер памяти Арно Бабаджаняна 12:00
Медведев освободил Логинова от должности замглавы Минприроды РФ 11:57
Израильский самолет в последнем рейсе нарисовал в небе силуэт Boeing 747 11:55
Футболист "Зенита" Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины 11:50
В Вологодской области выпало больше месячной нормы осадков 11:49
СМИ: 36-летняя жена 70-летнего Ричарда Гира вновь беременна 11:39
Россия отказывается взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти 11:38
В Германии задержали фальшивого медика, погубившую четырех пациентов 11:31
Суд отказался лишать родительских прав семью, пришедшую на митинг с ребенком 11:31
Российский боксер Бивол заявил о желании встретиться с Саулем Альваресом 11:30
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные 11:26
Фильтрация запрещенного контента в Google достигла 80 процентов 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
06.11.2019 12:09
Проект: В регионах

О настоящем и будущем

Депутаты и руководители сельхозпроизводств обсудили ситуацию в агропромышленном комплексе края
Текст: Инесса Суворова (Пермь)
Российская газета - Неделя - Пермский край № 250(8008)
Каким будет прикамское село через пять лет? Разговор об этом состоялся на заседании рабочей группы по развитию законодательства в сфере АПК Законодательного собрания региона. Депутаты, руководители крупных сельхозпредприятий, представители краевой исполнительной власти обсудили многолетние перспективы развития и самые актуальные на сегодняшний день проблемы агропромышленного комплекса.
Руководитель рабочей группы по АПК Николай Благов считает, что главная задача - сделать все возможное для привлечения денег на село. Фото: Инесса Суворова Руководитель рабочей группы по АПК Николай Благов считает, что главная задача - сделать все возможное для привлечения денег на село. Фото: Инесса Суворова
Руководитель рабочей группы по АПК Николай Благов считает, что главная задача - сделать все возможное для привлечения денег на село. Фото: Инесса Суворова

О планах на ближайшие пять лет рассказала министр сельского хозяйства Оксана Бреднева. Она представила государственную программу РФ "Комплексное развитие сельских территорий", рассчитанную до 2025 года. По словам Оксаны Бредневой, Прикамью одному из первых в стране уже в текущем году удалось подать заявку на федеральное финансирование. На реализацию проектов до 2022 года регион получит более одного миллиарда 433 миллионов рублей. В том числе более миллиарда - из бюджета федерации.

- В программе предусмотрены беспрецедентные суммы финансирования, деньги в течение пяти лет будут направляться на развитие села, - подчеркнула министр. - Можно будет комплексно решить многие проблемы сельской местности. И речь идет не только о лавочках или детских площадках. Программа позволит полностью "переупаковать" наши населенные пункты, создать все необходимые условия для комфортного в них проживания.

А для этого, по ее словам, и властям всех уровней, и населению необходимо понять, каким должно быть село, где хотелось бы жить. Другими словами, помечтать о будущем и оформить свои мечты в конкретные планы.

Региональный минсельхоз уже представил на федеральный уровень проекты тех, кто успел не только помечтать, но и вписаться в комплексную программу следующего года, правильно сформировав необходимый пакет документов.

Так, 31 муниципалитет подал заявки на участие в строительстве жилья, при котором вклад бюджета составит 70 процентов, а общая площадь строительства - 8,8 тысячи квадратных метров. Еще более тысячи квадратов возведут муниципалитеты для сдачи по договорам социального найма всем, кто захочет переехать в село.

Самое существенное направление, если судить по сумме выделяемых средств, - благоустройство территории. В программе заявлено 380 проектов, разработанных минсельхозом совместно с министерством ЖКХ и благоустройства. То есть практически все муниципалитеты станут получателями финансирования на строительство самых разных объектов, в первую очередь спортивных и детских площадок. Предусмотрена также реализация четырех инвестпроектов: строительство 27,7 километра газопровода и пяти километров водовода, обучение профессиональных кадров для сельхозпредприятий, привлечение молодых специалистов.

- Надо отметить, что подобные перспективы у селян появляются не каждый год, их нужно использовать максимально эффективно, - отметил руководитель рабочей группы Николай Благов. - Нам, депутатам, руководителям сельхозпредприятий, необходимо сделать все возможное, чтобы за эти пять лет как можно больше финансов поступило в наши села и деревни. И если потребуется, помочь минсельхозу, привлечь для разработки проектов самых лучших специалистов. Очень важно, чтобы пермские проекты могли конкурировать на федеральном уровне с другими российскими регионами и, главное, побеждать, обеспечивая новые финансовые поступления в Прикамье.

Рабочая группа рассмотрела еще несколько важнейших для аграриев вопросов сегодняшнего дня. В частности, подвели итоги сельскохозяйственного года, который оказался самым печальным для пермских крестьян за последние несколько и без того непростых лет. Неубранной осталась почти треть урожая. Пришлось оставить в земле картофель, на полях - зерновые: от обильных осадков уборочная техника местами просто уходила в землю. Из того, что удалось собрать, многое погибло от сырости, не дойдя до хранилищ.

- За последние четыре года ситуацию в Прикамье федерация уже в третий раз признает чрезвычайной, - подчеркнул Николай Благов. - Ущерб, понесенный вследствие погодных условий, зафиксировали 142 хозяйства. Многим, если не всем, придется покупать корма для животных или сокращать поголовье стада. Отрадно, что беду сельхозпроизводителей понимают на региональном уровне. Из краевого бюджета на поддержку предприятий выделено 80 миллионов рублей. Хорошо бы получить такое же софинансирование из федерального центра, что позволило бы сельхозпроизводителям пережить зиму без больших потерь.

Собравшиеся также детально рассмотрели вопросы использования недр и лесов для нужд сельхозпредприятий, повышения плодородия почв, инвестиций в производство.

Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Атаковавшие погранзаставу в Таджикистане оказались боевиками ИГ
Захарова: Украина должна сделать конкретные шаги, если хочет мира
Набиуллина: ЦБ усилит надзор за банками в сфере защиты персональных данных
Преступники нашли новый способ кражи денег с карт
ВВС применит "полуавтоматическую журналистику" при освещении выборов