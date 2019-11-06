Каким будет прикамское село через пять лет? Разговор об этом состоялся на заседании рабочей группы по развитию законодательства в сфере АПК Законодательного собрания региона. Депутаты, руководители крупных сельхозпредприятий, представители краевой исполнительной власти обсудили многолетние перспективы развития и самые актуальные на сегодняшний день проблемы агропромышленного комплекса.

О планах на ближайшие пять лет рассказала министр сельского хозяйства Оксана Бреднева. Она представила государственную программу РФ "Комплексное развитие сельских территорий", рассчитанную до 2025 года. По словам Оксаны Бредневой, Прикамью одному из первых в стране уже в текущем году удалось подать заявку на федеральное финансирование. На реализацию проектов до 2022 года регион получит более одного миллиарда 433 миллионов рублей. В том числе более миллиарда - из бюджета федерации.

- В программе предусмотрены беспрецедентные суммы финансирования, деньги в течение пяти лет будут направляться на развитие села, - подчеркнула министр. - Можно будет комплексно решить многие проблемы сельской местности. И речь идет не только о лавочках или детских площадках. Программа позволит полностью "переупаковать" наши населенные пункты, создать все необходимые условия для комфортного в них проживания.

А для этого, по ее словам, и властям всех уровней, и населению необходимо понять, каким должно быть село, где хотелось бы жить. Другими словами, помечтать о будущем и оформить свои мечты в конкретные планы.

Региональный минсельхоз уже представил на федеральный уровень проекты тех, кто успел не только помечтать, но и вписаться в комплексную программу следующего года, правильно сформировав необходимый пакет документов.

Так, 31 муниципалитет подал заявки на участие в строительстве жилья, при котором вклад бюджета составит 70 процентов, а общая площадь строительства - 8,8 тысячи квадратных метров. Еще более тысячи квадратов возведут муниципалитеты для сдачи по договорам социального найма всем, кто захочет переехать в село.

Самое существенное направление, если судить по сумме выделяемых средств, - благоустройство территории. В программе заявлено 380 проектов, разработанных минсельхозом совместно с министерством ЖКХ и благоустройства. То есть практически все муниципалитеты станут получателями финансирования на строительство самых разных объектов, в первую очередь спортивных и детских площадок. Предусмотрена также реализация четырех инвестпроектов: строительство 27,7 километра газопровода и пяти километров водовода, обучение профессиональных кадров для сельхозпредприятий, привлечение молодых специалистов.

- Надо отметить, что подобные перспективы у селян появляются не каждый год, их нужно использовать максимально эффективно, - отметил руководитель рабочей группы Николай Благов. - Нам, депутатам, руководителям сельхозпредприятий, необходимо сделать все возможное, чтобы за эти пять лет как можно больше финансов поступило в наши села и деревни. И если потребуется, помочь минсельхозу, привлечь для разработки проектов самых лучших специалистов. Очень важно, чтобы пермские проекты могли конкурировать на федеральном уровне с другими российскими регионами и, главное, побеждать, обеспечивая новые финансовые поступления в Прикамье.

Рабочая группа рассмотрела еще несколько важнейших для аграриев вопросов сегодняшнего дня. В частности, подвели итоги сельскохозяйственного года, который оказался самым печальным для пермских крестьян за последние несколько и без того непростых лет. Неубранной осталась почти треть урожая. Пришлось оставить в земле картофель, на полях - зерновые: от обильных осадков уборочная техника местами просто уходила в землю. Из того, что удалось собрать, многое погибло от сырости, не дойдя до хранилищ.

- За последние четыре года ситуацию в Прикамье федерация уже в третий раз признает чрезвычайной, - подчеркнул Николай Благов. - Ущерб, понесенный вследствие погодных условий, зафиксировали 142 хозяйства. Многим, если не всем, придется покупать корма для животных или сокращать поголовье стада. Отрадно, что беду сельхозпроизводителей понимают на региональном уровне. Из краевого бюджета на поддержку предприятий выделено 80 миллионов рублей. Хорошо бы получить такое же софинансирование из федерального центра, что позволило бы сельхозпроизводителям пережить зиму без больших потерь.

Собравшиеся также детально рассмотрели вопросы использования недр и лесов для нужд сельхозпредприятий, повышения плодородия почв, инвестиций в производство.