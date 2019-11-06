31 октября в Чебоксарах на сцене Чувашского ТЮЗ им. Михаила Сеспеля состоялась премьера спектакля по пьесе башкирского драматурга Шауры Шакуровой "За синими туманами". Пьеса победила на Международном драматургическом конкурсе "Автора - на сцену!".

Режиссера Дмитрия Петрова заинтересовал феномен, который исследовала писательница. Он - о новых москвичах, вчерашних провинциалах, мечтающих вернуться на малую родину. Но как чеховские три сестры, которые все твердят: "В Москву, в Москву!", но никогда в ней не окажутся, так и герои Шауры Шакуровой вряд ли уедут обратно в Уфу или родной аул, хотя всеми мыслями пребывают там.

Судьба пьесы тоже чем-то напоминает эту ситуацию. Она получила признание на международных конкурсах "Баденвайлер-2018", "Литодрама-2018", вошла в шорт-лист 15-го литературного Волошинского конкурса (Крым), лонг-листы 13-го конкурса современной драматургии "Время драмы" и "Исходное событие - XXI век". Но даже с таким "знаком качества" уфимским режиссерам не подошла. Что это - очередное подтверждение пресловутого "Нет пророка в своем Отечестве " или нечто иное?

В беседе с корреспондентом "РГ" Шаура Шакурова отметила, что подобное положение дел ее нисколько не смущает.

Разве вам, как уфимке, не хочется, чтобы эту историю увидел именно наш зритель?

- Режиссеры ищут материал, который трогает конкретно их. Точно так же я сама пишу о том, что цепляет меня. Московский режиссер Айнур Сафиуллин очень хотел поставить эту пьесу в одном из башкирских театров, но пока не получается.

Только автор знает, где зерно прорастет, в какую сторону повернет сюжет. Это тонкая материя

Хотя и считаю: вовсе не обязательно стремиться к тому, чтобы поставили именно в театрах республики. Моя мини-пьеса "Течет река Волга" в составе спектакля "Мама меня любит" идет в московском театре "А - Я". Или вот другой пример - работы талантливого уфимского драматурга Игоря Яковлева вначале увидели на Украине, в Финляндии и только потом в Уфе.

И все-таки проблема взращивания собственных авторов, создающих национальную драматургию, актуальна.

- Согласна. И здесь намечалось некое движение. Несколько лет назад в Уфе открылся Центр современной драматургии, выявились талантливые молодые люди. Но одного таланта мало, с авторами должны работать режиссеры. Пока такой смычки нет.

Вы автор книги "Пусть ветер унесет мои слова", в который вошли два романа - тот, что дал название сборнику и "Лунные волки". Совершенно очевидно, что в их основе лежит ваш жизненный опыт и наблюдения. Но в то же время в изрядной мере присутствуют фантазия и даже мистика. Что ее питает?

- Нас всех формирует не только опыт, но и прочитанные книги. Я выросла на произведениях Анвера Бикчентаева, Зайнаб Биишевой, Александра Грина, очень любила сказки, в основном волшебные. Ну, а с мистикой можно столкнуться и в обыденной жизни. В начале 2000-х, когда я работала социологом, мне надо было улетать в Волгоград. Перед этим я ненадолго приехала к родителям в Уфу. И вдруг накануне отъезда отец сказал, что не отпустит меня. Я оторопела: мне ведь надо по работе. Но увидела в его глазах слезы и осталась. А тот самолет, который вылетел из Москвы в Волгоград, взорвали террористы. Мистика? Возможно.

Мистические романы я написала под влиянием башкирской культуры. "Лунные волки" созданы на основе обрывка истории, я услышала ее во время экспедиции к гайнинским башкирам. Она про солдата, который возвращался с Гражданской войны, но до дома не дошел - его убили. Кем он был и за что поплатился, в ауле не помнили. Меня мучила эта неизвестность и я написала мистическую историю в виде сценария полного метра. Для него пока нет ни режиссера, ни соответствующего бюджета. Но так как мне хотелось поделиться этой историей, я переписала его в виде романа.

"Пусть ветер унесет мои слова" также родился из сценария. Ему повезло больше - по нему режиссер Айнур Аскаров снял фильм. Роман написан под впечатлением легенды о братьях-близнецах, ставших птицами Сак и Сук. Само название - присказка, которую я часто слышала от мамы. Считается, что она снимает проклятие. Мне хотелось дать надежду героине, снять проклятие, которое она наложила на своих сыновей и не обрекать их души на вечные скитания.

Критики говорят, что ваша проза - новая форма повествования, в которой нет затянутых описаний, а есть образность, динамика. Эта литература, близкая, скорее, к кинематографу.

- Таково, видимо, требование времени. Оно ускоряется, информации много и редко кто захочет продираться через пространные описания. Поэтому, наверное, и популярны youtube- каналы с многотысячной аудиторией, где выкладывают фильмы на пять - семь минут.

Прежде чем заняться творчеством, вы состоялись как ученый. Защитили диссертацию, стали кандидатом филологических наук. Легко ли было переключаться с научного на свободный стиль, дать волю своим мыслям и чувствам, чего требует художественная литература?

- Неимоверно сложно. Во время учебы в аспирантуре я посещала семинары Ахияра Хакимова в Лит­институте. Но что бы ни написала - получался научный текст. К счастью, со временем перестроилась. Тогда появился первый сборник рассказов и повестей "Уфимский вокзал" и следом - "Пусть ветер унесет мои слова".

Вы упомянули сценарии. Ваша фильмография впечатляет: десятки передач, документальные и художественные ленты. Как вы пришли к этому?

- Вообще кинематографом я заинтересовалась случайно. В 1991 году режиссер Малик Якшембетов снимал в Уфе художественно-документальный фильм "Врата свободы", где участвовал мой отец - ученый и писатель Рашит Шакур, а в небольшом эпизоде - я. Спустя много лет режиссер Рияз Исхаков, который был оператором-постановщиком той ленты, предложил мне поработать сценаристом над четырехсерийным фильмом "В поисках Акбузата". Сценарии были собраны из кусков - то об одном, то о другом, все зависело от тех, кто финансировал серию. Если Фонд дикой природы, то снимали про животных. Так что Акбузата мы искали везде (смеется. - Ред.).

Первый опыт не прошел даром. Будучи перфекционистом, я решила получить профессиональное образование. Поступила во ВГИК на курс известного сценариста Александра Бородянского ("Афоня" "Зимний вечер в Гаграх", "Ворошиловский стрелок" и десятки других фильмов). Эти два года дали мне очень много. На учебу принимали только людей с высшим образованием, с жизненным опытом. Мастер учил нас: "Пишите только о том, что вас мучает". Кому-то не нужно рассказывать об этом всему миру, а кому-то необходимо. Мне необходимо.

Как вы относитесь к критике?

- Иногда именно критик объясняет автору, о чем он написал. Но при этом только автор знает, где зерно прорастет, в какую сторону повернет сюжет. Это тонкая материя.

Ключевой вопрос

Какова, на ваш взгляд, роль писателя в обществе, а литературы - в современном мире?

- Мне кажется, писатель может запечатлеть время, исследовать быстро меняющийся мир, пытаться найти героя нашего времени или обозначить моральные ориентиры. Какие-то произведения устаревают даже у маститых писателей или классиков, а какие-то остаются актуальными на все времена. От чего это зависит - загадка, которую хотелось бы разгадать.

Досье "РГ"

Шаура Шакурова - сценарист, драматург и прозаик, кандидат филологических наук, член Союза писателей РБ. Автор книг "Уфимский вокзал", "Пусть ветер унесет мои слова" и монографии "Башкирский народный эпос "Урал-Батыр". Архивный источник и его текстологический анализ". Окончила исторический факультет БашГУ, аспирантуру Института мировой литературы РАН в Москве, сценарный факультет ВГИК.