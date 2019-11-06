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06.11.2019 17:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Правительство Прикамья профинансирует 132 проекта в муниципалитетах

Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Сегодня, 6 ноября, на заседании Правительства Пермского края подвели итоги реализации проектов инициативного бюджетирования (ИБ) и территориального общественного самоуправления (ТОС) в регионе.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, реализация этих проектов очень важна, так как инициатива исходит от людей: группы жителей формируют свои потребности, проекты и вместе с муниципалитетами подают заявки на конкурс.

Фото: Администрация губернатора Пермского края
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- В текущем году по итогам прошлогоднего отбора реализуется 187 проектов, из них 57 в рамках работы территориального общественного самоуправления и 130 в рамках инициативного бюджетирования, - отметил глава Прикамья.

При этом он подчеркнул, что финансирование на реализацию проектов инициативного бюджетирования ежегодно увеличивается: если в 2018 году было направлено порядка 103 миллионов рублей, в 2019-м - 137 миллионов рублей.

По данным Министерства территориального развития Пермского края, на данный момент подведены итоги конкурса проектов инициативного бюджетирования, на 2020 год, как и говорилось ранее, проекты ТОС с этого года соревнуются в отдельной группе в рамках конкурса инициативного бюджетирования. В Министерство территориального развития от муниципалитетов поступило 475 заявок. Победителями признаны 132 проекта. Всего на проекты ТОС и инициативного бюджетирования в 2020 году будет направлено 146,3 миллиона рублей, что почти на 9 миллионов больше, чем в текущем году.

- Конкурс остается востребованным среди жителей, проекты стали крупнее. Средняя стоимость проекта - 1 миллион 110 тысяч рублей. Это почти на 30 процентов больше, чем в предыдущие годы, - отметил заместитель председателя Правительства Пермского края - министр территориального развития Александр Борисов.

По его словам жители по-прежнему чаще всего подают заявки на ремонт системы водоснабжения, благоустройство территорий, а также в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, проекты, направленные на ремонт и благоустройство памятников.

Кроме того, Александр Борисов отметил, что ежегодно Министерство территориального развития организует обучение жителей проектной деятельности - как заявиться на конкурс, оформить свою идею, подтвердить ее актуальность. На территории Пермского края было проведено 63 семинара. Кроме того, в этом году работает "горячая линия" (до 30 ноября включительно), по которой каждый желающий может позвонить специалисту и задать интересующие вопросы по инициативному бюджетированию. В следующем году эта практика будет продолжена.

Фото: администрация губернатора Пермского края
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Информация об итогах конкурса по инициативному бюджетированию будет опубликована на сайте Министерства территориального развития и на портале "Управляем вместе". Как отметил Александр Борисов, жители смогут ознакомиться с ними и проанализировать причины, почему проект не стал победителем, исправить документацию и заявиться на конкурс в следующем году.

По итогам совещания губернатор Максим Решетников обратил внимание, что на "Управляем вместе" необходимо публиковать не только результаты конкурса, но и ход реализации проектов: "Надо, чтобы были нормальные фотографии, материалы, сметы, чтобы у людей не было вопросов, почему столько и почему так, чтобы все было максимально открыто".

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