Ульяновский дизайнер одежды рассказала о секретах мастерства

О секретах мастерства рассказывает дизайнер Компании "Риона" Devon Blake.

Devon, как вы стали дизайнером?

Devon Blake: Мне предложили поучаствовать в конкурсе дизайнеров. На тот момент мне было 15 лет и дизайнером быть мне не хотелось. Но я подумала, что это может быть прикольно, и выступила с одной коллекцией.

Полученные эмоции меня удивили. Мне очень понравился такой способ общения с миром. Для меня еще тогда стало важным свою идею доносить без вмешательства кого-либо. То есть я занимаюсь всем - выбор моделей, составление образов и постановка показа меня увлекают не меньше, чем создание коллекции.

Профессия дизайнера одежды считается одной из самых привлекательных и высокодоходных?

Devon Blake: Безусловно, это так. Я до сих пор не понимаю, почему еще не все дизайнеры. Ведь как только ты называешь себя дизайнером и делаешь пару коллекций за 2 года (ведь торопиться не стоит, потому что впереди ждут великие дела), тебе по умолчанию открываются все двери и все ценят твой дизайнерский и очень творческий подход. Никто не удивляется тому, что вещи могут быть созданы чуть ли не из ткани для обивки дивана, ведь это самовыражение. А художник-дизайнер никогда не будет голодным. Все это очень меня забавляет.

Какие тенденции моды вам помогают, какие задачи ставите?

Devon Blake: Делать такие вещи, в которых человек будет выглядеть классно и чувствовать себя будет соответственно. Я не бегу за модой, я стараюсь ее обогнать!

Экспериментов вы не боитесь?

Devon Blake: Нет, но эксперимент в таком случае почти всегда успешен. Потому что если я соглашаюсь на него, то сделаю все, чтобы потом не сожалеть о потраченном впустую времени.

Вы создаете одежду под собственным брендом. Это ваше кредо?

Devon Blake: Да. ZEDZETTER - повседневная амуниция для объективации трансформации внутреннего состояния. Утопическая концепция свободного стиля.

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