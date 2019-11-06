В Чувашии на шамана из Москвы завели дело о контрабанде наркотиков

Таможенники и сотрудники УФСБ по Чувашии предотвратили контрабанду наркотиков из Перу. По данным пресс-службы Приволжского таможенного управления, посылку с наркотическими средствами заказал через интернет житель Москвы, как впоследствии выяснилось - шаман.

Сообщается, что он тщательно продумал и законспирировал схему доставки и ее получения. Так, международное почтовое отправление оформил на паспорт умершего человека - уроженца Грузии. Адресом доставки указал нежилой дом, который находится в одной из чувашских деревень. Получить посылку шаман попросил своего земляка, проживающего в Чувашии. 31 октября его и задержали сотрудники Приволжской оперативной таможни и ФСБ. В посылке они обнаружили наркотические средства диметилтриптамин и гармин общей массой около полутора килограммов.

В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных действий совместно с сотрудниками Центральной оперативной таможни было установлено фактическое место жительства заказчика в Москве. У него нашли ингредиенты для изготовления наркотических средств. Выяснилось, что наркотики шаману были нужны для перуанских обрядов.

Сейчас в отношении шамана возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров…). Она предусматривает лишение свободы на срок до двадцати лет.