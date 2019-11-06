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06.11.2019 16:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чувашии на шамана из Москвы завели дело о контрабанде наркотиков

Текст: Петров Евгений (Чебоксары)
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Таможенники и сотрудники УФСБ по Чувашии предотвратили контрабанду наркотиков из Перу. По данным пресс-службы Приволжского таможенного управления, посылку с наркотическими средствами заказал через интернет житель Москвы, как впоследствии выяснилось - шаман.

Фото: УФСИН России по Республике Татарстан
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Сообщается, что он тщательно продумал и законспирировал схему доставки и ее получения. Так, международное почтовое отправление оформил на паспорт умершего человека - уроженца Грузии. Адресом доставки указал нежилой дом, который находится в одной из чувашских деревень. Получить посылку шаман попросил своего земляка, проживающего в Чувашии. 31 октября его и задержали сотрудники Приволжской оперативной таможни и ФСБ. В посылке они обнаружили наркотические средства диметилтриптамин и гармин общей массой около полутора килограммов.

В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных действий совместно с сотрудниками Центральной оперативной таможни было установлено фактическое место жительства заказчика в Москве. У него нашли ингредиенты для изготовления наркотических средств. Выяснилось, что наркотики шаману были нужны для перуанских обрядов.

Сейчас в отношении шамана возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров…). Она предусматривает лишение свободы на срок до двадцати лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Борьба с наркотиками
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