В Чувашии по льготной ипотеке могут построить 20 тысяч домов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев поручил региональному министерству финансов в ближайшие два месяца провести подготовительную работу с ключевыми банками, работающими с сельским населением, и включиться в программу льготной ипотеки.

Программа стартует в России с 1 января 2020 года. В рамках нее сельские, а также городские жители, намеренные переехать жить за город, смогут получить жилищный кредит по ставке 3 процента годовых.

При этом максимальный срок ипотеки составит 25 лет, сумма предоставляемого займа - три миллиона рублей, размер первоначального взноса - 10 процентов стоимости ссуды.

Руководитель региона отметил, что в Чувашии имеется достаточный резерв земель, пригодных для индивидуального жилищного строительства. Так, 2,8 тысячи гектаров земель сельскохзназначения переведены в границы населенных пунктов.

- Территории фактически освоены только на 10-20 процентов. Кто-то купил, оформил в собственность, чтобы перепродать дороже. Поэтому земли, где строительство необоснованно не ведется, по приемлемым ценам надо изымать и передавать другим предпринимателям, кто будет заниматься комплексной компактной застройкой. Наша задача - строить комплексно, осваивать эти территории, - подчеркнул Игнатьев.

По его мнению, программа - хорошее подспорье и для многодетных семей, которые получили земельные участки для строительства.

- Через жилищные кооперативы строители могут строить для многодетных семей многоквартирные жилые дома. 20 тысяч домов - реальный резерв для строительства. Это значимый объем для нас. Предметно, точечно, адресно надо работать с семьями, - добавил глава Чувашии.