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06.11.2019 12:32
Проект: В регионах

В Чувашии по льготной ипотеке могут построить 20 тысяч домов

Текст: Петров Евгений (Чебоксары)
Глава Чувашии Михаил Игнатьев поручил региональному министерству финансов в ближайшие два месяца провести подготовительную работу с ключевыми банками, работающими с сельским населением, и включиться в программу льготной ипотеки.
Фото: Илья Изотов/РГ Фото: Илья Изотов/РГ
Фото: Илья Изотов/РГ

Программа стартует в России с 1 января 2020 года. В рамках нее сельские, а также городские жители, намеренные переехать жить за город, смогут получить жилищный кредит по ставке 3 процента годовых.

Фото: Николай Гагарин/РГ
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При этом максимальный срок ипотеки составит 25 лет, сумма предоставляемого займа - три миллиона рублей, размер первоначального взноса - 10 процентов стоимости ссуды.

Руководитель региона отметил, что в Чувашии имеется достаточный резерв земель, пригодных для индивидуального жилищного строительства. Так, 2,8 тысячи гектаров земель сельскохзназначения переведены в границы населенных пунктов.

- Территории фактически освоены только на 10-20 процентов. Кто-то купил, оформил в собственность, чтобы перепродать дороже. Поэтому земли, где строительство необоснованно не ведется, по приемлемым ценам надо изымать и передавать другим предпринимателям, кто будет заниматься комплексной компактной застройкой. Наша задача - строить комплексно, осваивать эти территории, - подчеркнул Игнатьев.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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По его мнению, программа - хорошее подспорье и для многодетных семей, которые получили земельные участки для строительства.

- Через жилищные кооперативы строители могут строить для многодетных семей многоквартирные жилые дома. 20 тысяч домов - реальный резерв для строительства. Это значимый объем для нас. Предметно, точечно, адресно надо работать с семьями, - добавил глава Чувашии.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия: нацпроекты в действии
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