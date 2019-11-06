В последнее время благодаря активной позиции горожан отозвано несколько разрешений на строительство новых зданий и даже жилых комплексов в Нижнем Новгороде.

Совсем недавно, в октябре, областной минстрой отозвал разрешение, выданное ООО "Дом на Провиантской", на возведение жилого шестиэтажного здания. Строительство грозило уничтожением объекта культурного наследия - дома, в котором жил знаменитый конструктор судов на подводных крыльях Ростислав Алексеев. Жители, и в первую очередь потомки конструктора, встали на защиту своего дома и добились запрета работ по проекту. По некоторым данным, застройщик уже вложил в реализацию проекта десятки миллионов рублей, включая семь миллионов на расселение четырехквартирного деревянного дома. По состоянию на 30 октября, компания пока не получала от органов государственной власти документов об отмене разрешения на строительство. По словам застройщика, "в случае если обществом будут получены такие документы, юридическая служба изучит правовые основания и примет решение о дальнейших действиях". Вариант судебного истребования компенсации уже вложенных средств многие называют наиболее вероятным.

Также в начале октября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил расторгнуть договор аренды с застройщиком гостиницы (ООО "НВСКНН") на Мануфактурной улице в Нижнем Новгороде, неподалеку от комплекса Нижегородской ярмарки. Гостиницу планировали построить вплотную к жилым домам, чему жильцы чрезвычайно возмутились. Правда, возвести ее предполагалось к началу чемпионата мира по футболу в 2018 году, но не успели, а теперь надобность в гостиничном комплексе, видимо, пропала. Аргументируя свое решение, губернатор пояснил, что застройщик не добавил в проект, как было условлено на встрече с жителями, восстановление проезжей части, установку детского игрового комплекса, озеленение. В мае компания сообщила, что уже вложила в стройку около 10 миллионов рублей. Сейчас рассматривается вариант предоставления застройщику альтернативного участка. На уведомление о расторжении контракта застройщик пока не отреагировал.

Весной прошлого года общественники добились того, что министерство строительства Нижегородской области по обращению мэрии Нижнего Новгорода отозвало разрешение, выданное ООО "Международная строительная компания" на инженерную подготовку территории Почаинского оврага под строительство жилых домов. Признано, что подобный вариант развития территории этой исторической части города "не отвечает интересам жителей, исказит архитектурный облик города и может негативно сказаться на экологической ситуации Нижегородского района". В мае 2018 года Арбитражный суд Нижегородской области, удовлетворив исковые требования городской администрации, прекратил право собственности компании на четыре земельных участка. Застройщик успел построить только один многоквартирный дом, но в эксплуатацию он до сих пор не введен.

В том же 2018 году жители дома N 19 на Верхневолжской набережной добились того, что разрешение на строительство шестиэтажного здания практически в их дворе было аннулировано из-за "потенциальной угрозы существующей исторической застройке".

И, наконец, в 2018 году министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области через суд отозвало разрешение на строительство пункта обслуживания населения в Нижнем Новгороде (в районе улицы Лопатина) у застройщика ООО "Гурман". За семь лет здесь лишь огородили территорию строительства забором, вырыли котлован и вырубили деревья, что вызвало массовое недовольство местных жителей. В настоящее время в региональном правительстве прорабатывается вопрос о создании на этой территории парковой зоны. Как сообщили в ООО "Гурман", в суд за компенсацией затрат они не обращались.

Таким образом, нижегородский опыт показывает: бездумно выданные разрешения на строительства, без учета мнения жителей, без учета воздействия на исторические объекты и на экологическую среду, в конечном счете оборачиваются многомиллионными убытками застройщиков и вполне вероятными потерями местного бюджета на компенсационные выплаты.