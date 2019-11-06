В Нижегородской области проверили данные об избиении детдомовца

В Нижегородской области воспитанник детского дома получил сотрясение мозга после удара о стену. Информация об этом появилась в соцсетях. Причем уточняется, что это сделали дети из старшей группы и якобы с подачи воспитателя. Чиновники минобразавания провели проверку по этому факту.

Как рассказала РИА Новости воспитатель детдома Ирина Сироткина, пострадавший мальчик подтвердил факт избиения.

Через три недели после происшествия ребенок был госпитализирован из-за обострения хронической болезни, связанной с сосудами головного мозга. Врачи госпиталя следов жестокого обращения с мальчиком не обнаружили.

По сообщению пресс-службы министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, органы опеки Балахнинского муниципального района заявили после проверки, что госпитализация ребенка не связана с сотрясением мозга и что дело взято под контроль.