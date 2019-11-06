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06.11.2019 13:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижегородской области проверили данные об избиении детдомовца

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Нижегородской области воспитанник детского дома получил сотрясение мозга после удара о стену. Информация об этом появилась в соцсетях. Причем уточняется, что это сделали дети из старшей группы и якобы с подачи воспитателя. Чиновники минобразавания провели проверку по этому факту.

Как рассказала РИА Новости воспитатель детдома Ирина Сироткина, пострадавший мальчик подтвердил факт избиения.

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Через три недели после происшествия ребенок был госпитализирован из-за обострения хронической болезни, связанной с сосудами головного мозга. Врачи госпиталя следов жестокого обращения с мальчиком не обнаружили.

По сообщению пресс-службы министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, органы опеки Балахнинского муниципального района заявили после проверки, что госпитализация ребенка не связана с сотрясением мозга и что дело взято под контроль.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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