В Нижегородской области растет производство сыров

В Городецком районе Нижегородской области открылось новое производство сыров с голубой плесенью. Сотрудники учились у лучших европейских сыроделов варить камамбер, горгонзолу, шевр и другие элитные сыры, которые не уступят зарубежным аналогам. В целом в регионе наметился устойчивый рост производства сыров разных сортов. Однако без проблем не обходится, говорят сами сыровары.

Как сообщили "РГ" в минсельхозпроде региона, за последние годы количество и ассортимент сыров растут, в том числе за счет реализации соответствующих инвестпроектов. За прошлый год производство сыра и сырных продуктов составило 5,4 тысячи тонн, прирост к уровню 2017 года - 145 процентов, за 9 месяцев этого года произведено 4,1 тысячи тонн.

Адресная поддержка производителей сыров не предусмотрена, однако развитию предприятий в целом регион помогает. К примеру, производства полного цикла могут рассчитывать на компенсацию затрат по закупке скота, оборудования, строительства ферм. Предприятия переработки могут реализовать инвестпроекты по расширению мощностей.

- В 2019 году сыроварня получила дотации из областного бюджета на приобретение 206 племенных коз. Сейчас на предприятии ведутся работы по строительству новой сыроварни по производству сыров из козьего и коровьего молока. В планах - расширение производства и получение статуса племенного хозяйства по разведению коз, - поделилась своим опытом руководитель предприятия по производству сыров с голубой плесенью в Городецком районе Светлана Городнова.

В Нижегородской области работают десятки производств сыра, многие увлеклись домашним сыроварением, сделав из хобби источник дополнительного дохода. Организатор сырного фестиваля "Мимолет" Денис Алексеев рассказал "РГ", что зачастую сыры домашнего производства не уступают специализированным.

- Три года назад все делали мягкие сыры, сейчас появляются полутвердые и твердые, выдержанные сыры. Есть технологии, повторяющие швейцарские и итальянские, есть собственные наработки. Немало производителей держат свой скот, учатся работать в этом направлении. Здесь столько нюансов - к примеру, если в качестве корма используется трава с росой, то получится совершенно другое молоко и сыр, нежели если дать траву без росы, - пояснил он.

Главная проблема, с которой сталкиваются фермеры, по мнению Дениса Алексеева, - это скудные каналы продвижения и продаж. Поэтому интерес к фестивалям и ярмаркам, где можно представить и реализовать свою продукцию, растет. Фестиваль "Мимолет" проводился уже в третий раз, за это время число участников выросло с 10 до 25. Сейчас организаторы ищут новую площадку для того, чтобы поместились все желающие показать товар лицом.

Кроме каналов продаж частное сыроварение сдерживает качество сырья. Мария Тихомирова занимается изготовлением молодых сыров. "Очень сложно найти качественное сыропригодное молоко. Для этого есть объективные причины - наш климат с коротким летом и пастбищным периодом, кормление преимущественно силосом. Сейчас многие хозяйства переходят с силоса на сенаж. Появляются фермы, где разводят коров, молоко которых более пригодно для сыра. Это джерси, швицы. Но пока в подавляющем большинстве хозяйств содержатся черно-пестрая и голштинская породы", - говорит она.

Еще одна проблема - это законодательство. Мария Тихомирова говорит, что маленькие производства работают по тем же регламентам, что и крупные. "СанПиН действует единый, работа ведется, объединения сыроделов пытаются добиться изменений законодательства", - пояснила она.

Эту же проблему отметил технолог "Теряевской сыроварни" Александр Цивиков. "Мелким производителям предъявляются те же требования, что и к крупным. Если на производстве заняты 2-3 человека, то крайне сложно выполнять весь объем административной, бумажной работы, даже если отчетность ведется в электронном виде", - пояснил он. Это же, по его словам, тормозит процесс получения господдержки, поскольку грант требует строгой отчетности, с которой мелкие производители не справляются. "Крупное производство сыра - это выгодный бизнес. Частное сыроварение больше держится на энтузиазме и любви к своему делу, состояния на этом не сделаешь", - резюмировал он. .