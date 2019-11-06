В Перми сотрудников социального медцентра заподозрили в хищении пенсий

В Перми по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц геронтопсихиатрического центра.

Было изучено более 120 личных дел постояльцев, после чего стало ясно, почему у них со счетов пропадает пенсия. Сотрудники учреждения создавали поддельные доверенности на получение денег, предназначенных проживающим. Бумаги использовались для обналичивания средств со сберкнижек в банке под предлогом покупки еды и средств гигиены для пенсионеров и инвалидов из этого дома престарелых, сообщили в региональной прокуратуре.

Жертвами мошенничества стали в том числе ветераны Великой Отечественной войны.

Решается вопрос об уголовном преследовании недобропорядочных сотрудников по статье "мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". Также продолжается проверка самого геронтопсихиатрического центра по факту нарушения санитарных и норм и правил устройства и размещения постояльцев.