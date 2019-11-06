Размер федеральных субсидий всем российским регионам превышает 63 миллиарда рублей. Только в текущем году из 11,9 миллиарда рублей в регионы ПФО направлено 2,5 миллиарда, или 21 процент. Государство выделяет огромные деньги и хочет, чтобы они расходовались целенаправленно.

В проект бюджета Нижегородской области на 2020-2022 годы заложено почти 1,4 миллиарда рублей для реализации регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения ЕГИСЗ". Деньги придут из федерального бюджета: в 2020 году - 904,7 миллиона рублей (337,6 процента к уровню текущего года), в 2021-м - 253 миллиона, в 2022-м - 215,1 миллиона.

Размер федеральных субсидий всем российским регионам превышает 63 миллиарда рублей. Только в текущем году из 11,9 миллиарда рублей в регионы ПФО направлено 2,5 миллиарда или 21 процент. Возможно, потому, что округ представителен по составу регионов и в какой-то степени может являться моделью страны в целом. Согласно информации с сайта госзакупок, сегодня в 14 приволжских регионах поддерживается и развивается более десятка медицинских информационных систем.

В декабре прошлого года для систематизации работы в рамках цифрового контура минздрав РФ приказом № 911н утвердил требования к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов, информационным системам медицинских и фармацевтических организаций. Комментируя стратегию информатизации, тогда же, в декабре 2018 года, министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что необходимо проанализировать и выбрать максимум две системы, на основании которых дальше развивать информатизацию. А уже в октябре текущего года заместитель Скворцовой Елена Бойко подчеркнула, что минздрав "крайне заинтересован, чтобы разработчики программного обеспечения отдавали себе отчет в том, что те системы, которые не будут соответствовать нашим требованиям, очень скоро уйдут с рынка".

Выдача государственных субсидий требует полной уверенности, что развиваемая регионом медицинская информационная система не выпадет по какой-либо причине из цифрового контура. По словам руководителя центра цифровой трансформации Института проблем социального управления, кандидата экономических наук Олега Педя, все причины можно разделить на две группы: технологическая невозможность приведения региональной медицинской системы в соответствие к требованиям минздрава РФ и неспособность разработчика это сделать.

- Опираясь на комментарии руководства минздрава, можно сделать вывод о достаточно высоком риске для ряда регионов оказаться один на один с системой, выпавшей из цифрового контура по технологическим причинам, - говорит эксперт. - Понимая сложность контроля соответствия информационных систем установленным требованиям, в июле минздрав направил в регионы запрос с просьбой определиться с потребностями закупок у единственных исполнителей: ПАО "Ростелеком" и ГК "Ростех".

Судя по результатам закупок, советом воспользовались всего пять регионов ПФО из четырнадцати, выбрав в качестве поставщика "Ростелеком", по сути, разделив с ним ответственность за реализацию задач создания цифрового контура. Известно, что разработчиком системы является дочерняя компания - АО "РТ Лабс", имеющая в округе три филиала: в Казани, Самаре и Нижнем Новгороде.

Летом "Ростех" и "Ростелеком" создали совместные предприятия, задачи которых - разработка, внедрение и эксплуатация информационных систем и их компонентов в сфере здравоохранения.

В 2024 году по всей России должна заработать система электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением. Планируется, что в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на портале госуслуг будут доступны запись к врачу и на диспансеризацию, подача заявления на полис, медицинские документы независимо от региона, где находится пациент.

А кроме равных условий получения медпомощи независимо от места жительства россияне должны получить оперативность, точное диагностирование за счет автоматизированных систем поддержки врачебных решений, основанных на технологиях больших данных и искусственного интеллекта.

Наверняка пройдет и ревизия расходов Фонда обязательного медицинского страхования на оплату медицинской помощи. Уже сейчас с помощью информационных технологий в ряде регионов выявлены масштабные хищения средств ФОМС на оплату неоказанных случаев медицинской помощи, по сути - приписок.

Если коротко, то цифровой контур должен навести порядок в сборе, хранении и обработке медицинской информации: о врачах, медицинских организациях, случаях оказания медицинской помощи, диагнозах и примененных методах лечения, историях болезни и другой. Для этого у каждого врача, медицинской сестры, администратора должны быть автоматизированные рабочие места, подключенные к специализированным системам управления ресурсами предприятия - медицинским информационным системам.

Олег Педь считает, что налицо безусловное усиление отрасли, но выражает опасение, что решение организационных вопросов может "затмить" реализацию основных задач развития цифрового контура здравоохранения.