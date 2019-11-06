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06.11.2019 11:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Без рубцов на цифровом контуре

Региональные медицинские информационные системы не должны выбиваться из федерального стандарта
Текст: Павел Тарасов (Нижний Новгород)
Российская газета - Экономика Поволжья № 249(8007)
Размер федеральных субсидий всем российским регионам превышает 63 миллиарда рублей. Только в текущем году из 11,9 миллиарда рублей в регионы ПФО направлено 2,5 миллиарда, или 21 процент. Государство выделяет огромные деньги и хочет, чтобы они расходовались целенаправленно.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В проект бюджета Нижегородской области на 2020-2022 годы заложено почти 1,4 миллиарда рублей для реализации регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения ЕГИСЗ". Деньги придут из федерального бюджета: в 2020 году - 904,7 миллиона рублей (337,6 процента к уровню текущего года), в 2021-м - 253 миллиона, в 2022-м - 215,1 миллиона.

Фото: iStock
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Размер федеральных субсидий всем российским регионам превышает 63 миллиарда рублей. Только в текущем году из 11,9 миллиарда рублей в регионы ПФО направлено 2,5 миллиарда или 21 процент. Возможно, потому, что округ представителен по составу регионов и в какой-то степени может являться моделью страны в целом. Согласно информации с сайта госзакупок, сегодня в 14 приволжских регионах поддерживается и развивается более десятка медицинских информационных систем.

В декабре прошлого года для систематизации работы в рамках цифрового контура минздрав РФ приказом № 911н утвердил требования к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов, информационным системам медицинских и фармацевтических организаций. Комментируя стратегию информатизации, тогда же, в декабре 2018 года, министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что необходимо проанализировать и выбрать максимум две системы, на основании которых дальше развивать информатизацию. А уже в октябре текущего года заместитель Скворцовой Елена Бойко подчеркнула, что минздрав "крайне заинтересован, чтобы разработчики программного обеспечения отдавали себе отчет в том, что те системы, которые не будут соответствовать нашим требованиям, очень скоро уйдут с рынка".

Выдача государственных субсидий требует полной уверенности, что развиваемая регионом медицинская информационная система не выпадет по какой-либо причине из цифрового контура. По словам руководителя центра цифровой трансформации Института проблем социального управления, кандидата экономических наук Олега Педя, все причины можно разделить на две группы: технологическая невозможность приведения региональной медицинской системы в соответствие к требованиям минздрава РФ и неспособность разработчика это сделать.

- Опираясь на комментарии руководства минздрава, можно сделать вывод о достаточно высоком риске для ряда регионов оказаться один на один с системой, выпавшей из цифрового контура по технологическим причинам, - говорит эксперт. - Понимая сложность контроля соответствия информационных систем установленным требованиям, в июле минздрав направил в регионы запрос с просьбой определиться с потребностями закупок у единственных исполнителей: ПАО "Ростелеком" и ГК "Ростех".

Судя по результатам закупок, советом воспользовались всего пять регионов ПФО из четырнадцати, выбрав в качестве поставщика "Ростелеком", по сути, разделив с ним ответственность за реализацию задач создания цифрового контура. Известно, что разработчиком системы является дочерняя компания - АО "РТ Лабс", имеющая в округе три филиала: в Казани, Самаре и Нижнем Новгороде.

Летом "Ростех" и "Ростелеком" создали совместные предприятия, задачи которых - разработка, внедрение и эксплуатация информационных систем и их компонентов в сфере здравоохранения.

В 2024 году по всей России должна заработать система электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением. Планируется, что в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на портале госуслуг будут доступны запись к врачу и на диспансеризацию, подача заявления на полис, медицинские документы независимо от региона, где находится пациент.

Фото: iStock
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А кроме равных условий получения медпомощи независимо от места жительства россияне должны получить оперативность, точное диагностирование за счет автоматизированных систем поддержки врачебных решений, основанных на технологиях больших данных и искусственного интеллекта.

Наверняка пройдет и ревизия расходов Фонда обязательного медицинского страхования на оплату медицинской помощи. Уже сейчас с помощью информационных технологий в ряде регионов выявлены масштабные хищения средств ФОМС на оплату неоказанных случаев медицинской помощи, по сути - приписок.

Если коротко, то цифровой контур должен навести порядок в сборе, хранении и обработке медицинской информации: о врачах, медицинских организациях, случаях оказания медицинской помощи, диагнозах и примененных методах лечения, историях болезни и другой. Для этого у каждого врача, медицинской сестры, администратора должны быть автоматизированные рабочие места, подключенные к специализированным системам управления ресурсами предприятия - медицинским информационным системам.

Олег Педь считает, что налицо безусловное усиление отрасли, но выражает опасение, что решение организационных вопросов может "затмить" реализацию основных задач развития цифрового контура здравоохранения.

Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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