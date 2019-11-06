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06.11.2019 18:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Соликамске уволят руководство колонии, где погиб заключенный

Текст: Надежда Пащенко (Пермь)

После ряда инцидентов в колонии Соликамска в Пермском крае местный ФСИН сообщил о проводимых кадровых перестановках в руководстве.

Фото: УМВД по Костромской области
Начальника костромской колонии взяли под стражу за взятку

Источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил "РГ", что речь идет о начальнике ИК-9 и его заместителе. Они отстранены от должностей с последующим увольнением из органов уголовно-исполнительной системы. За ними последуют начальник оперативного отдела колонии и его зам. Известно, что на все освободившиеся должности уже есть подходящие кандидатуры.

Соликамская ИК-9 - печально известное учреждение. 22 сентября в колонии двое заключенных надругались над третьим. В тот же день произошла здесь массовая драка, где, по разным данным, участвовали от 60 до 200 человек, а пострадали - от 20 до 30. 6 октября один из заключенных угрожал покончить с собой, а 15 октября еще один осужденный совершил суицид. Помимо того, в СМИ распространялись сведения об избиении одного осужденного и голодовке другого, однако ФСИН их опровергла.

17 октября был назначен новый начальник ГУФСИН по региону.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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