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06.11.2019 10:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане поймали и сдали в приют кошку-наркокурьера

Текст: Олег Корякин

В Менделеевске сотрудники исправительной колонии №10 поймали кошку, которая пыталась "пронести" в учреждение наркотики. Об этом сообщает УФСИН по РТ.

Подозрительную кошку в ошейнике обнаружили вечером на территории, прилегающей к колонии. Животное собиралось проникнуть в учреждение.

В ошейнике у нее нашли 12,85 грамм коричневого вещества. Как установила экспертиза, это был гашиш.

Фото: Пресс-служба МВД Тюменской области
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Кошку и наркотики передали в полицию. Но после завершения следственных действий сотрудники колонии попросили вернуть им животное.

В итоге его передали благотворительному фонду Набережных Челнов, который помогает бездомным животным.

При оформлении в приют кошку осмотрел ветеринарный врач. Оказалось, что ей около года и серьезными заболеваниями она не страдает.

После карантина животное поселится в вольере с девятью сородичами.

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