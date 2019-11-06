В Татарстане поймали и сдали в приют кошку-наркокурьера

В Менделеевске сотрудники исправительной колонии №10 поймали кошку, которая пыталась "пронести" в учреждение наркотики. Об этом сообщает УФСИН по РТ.

Подозрительную кошку в ошейнике обнаружили вечером на территории, прилегающей к колонии. Животное собиралось проникнуть в учреждение.

В ошейнике у нее нашли 12,85 грамм коричневого вещества. Как установила экспертиза, это был гашиш.

Кошку и наркотики передали в полицию. Но после завершения следственных действий сотрудники колонии попросили вернуть им животное.

В итоге его передали благотворительному фонду Набережных Челнов, который помогает бездомным животным.

При оформлении в приют кошку осмотрел ветеринарный врач. Оказалось, что ей около года и серьезными заболеваниями она не страдает.

После карантина животное поселится в вольере с девятью сородичами.