В Алтайском крае в этом году прошли масштабные российско-казахстанские учения по тушению трансграничных пожаров. В 2020-м они будут организованы уже на территории Казахстана.

"Пожары, как и любые другие стихийные бедствия, не имеют границ. Поэтому важно отработать совместные действия, чтобы общими усилиями противостоять стихии", - говорят пожарные.

Учебный пожар организовали в Степно-Михайловском лесничестве в Алтайском крае, и его тушили более 120 человек, используя почти пятьдесят единиц автомобильной, пожарной и инженерной техники, включая вертолет. В Алтайском крае с Республикой Казахстан граничат три лесничества - Ключевское, Озеро-Кузнецовское и Степно-Михайловское. Это сосняки, которые относятся к первому наивысшему классу природной пожарной опасности. Неслучайно около тридцати процентов всех лесных пожаров в регионе приходится именно на эти лесничества. При этом нередки случаи, когда пожар переходит границы.

- Угроза возникновения ЧС ставит перед Россией и Казахстаном единую цель - минимизировать их последствия, - подчеркивает зампред правительства Алтайского края Игорь Степаненко. - В случае перехода огня через государственную границу в тушении пожара задействуют силы и средства обеих стран. А проведение совместных учений в приграничном районе позволяет оценить двустороннюю готовность к возникновению природных пожаров.

По мнению начальника департамента по ЧС Павлодарской области Республики Казахстан Ернура Утегенова, такие мероприятия приносят свои плоды: службы двух стран налаживают тесные контакты, устанавливают партнерские отношения.

- Взаимодействие подразделений ЧС, лесного хозяйства, пограничных структур, органов местного самоуправления России и Казахстана сегодня хорошо отработано, - считает начальник главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров. - Тушение реальных трансграничных пожаров также демонстрирует высокий уровень слаженности действий двух стран. Вопрос пересечения границ государств в случае ЧС согласован, что позволяет оперативно ликвидировать угрозу.