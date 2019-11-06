Республика Казахстан - один из крупнейших внешнеэкономических партнеров Сибирского федерального округа.

Жители Сибири и Казахстана всегда чувствовали тесную связь. Сегодня они вместе развивают туризм в Большом Алтае, куда входят и казахстанские, и сибирские регионы. Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС

В последние годы сибирские регионы стабильно наращивают внешнеторговый оборот с казахстанскими партнерами, сделав акцент на увеличение экспортных поставок. Сегодня сибиряки отправляют ближайшему соседу в три раза больше продукции, чем завозят из Казахстана.

За восемь месяцев 2019 года, по данным Сибирского таможенного управления, общий торговый оборот регионов СФО с Казахстаном составил 1,43 миллиарда долларов, что примерно на уровне аналогичного периода прошлого года. Из этой суммы больше миллиарда долларов приходится на экспорт и около 360 миллионов - на импорт. За три предыдущих года объем экспортно-импортных операций вырос почти на сорок процентов и достиг 2,1 миллиарда долларов в 2018-м.

Казахстан занимает первое место среди стран СНГ и шестое среди всех между-народных партнеров СФО по объему внешнеторгового оборота с Сибирью, уступая только Китаю, Нидерландам, Германии, Корее и Японии. Тесные торговые связи обусловлены близостью Казахстана к сибирским регионам, как говорят экспортеры - "на коротком плече": Алтайский край, Новосибирская, Омская области и Республика Алтай имеют общие границы с соседним государством.

При этом лидер в торговле с Казахстаном - Кемеровская область, на которую приходится более трети всех сибирских экспортных поставок. Конечно, в первую очередь Кузбасс отправляет казахстанским партнерам свою основную продукцию - уголь.

- Между нами ведется взаимная торговля углем и коксом, - подчеркивает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. - Также мы везем в Казахстан черные металлы, оборудование, агропромышленную продукцию, продукты питания. А импортируем руды и удобрения.

На втором месте по объему поставок - Новосибирская область, которая отправляет соседям электродвигатели, отопительные печи, промышленные вентиляторы, сельскохозяйственную технику, инструменты, продукцию медицинского назначения. На казахстанском рынке работает ряд ведущих новосибирских предприятий, поставляющих кокс, углеродные электроды, стеклянную тару, трубы, аэрозольную продукцию.

- Мы активно развиваем и экспортные возможности туризма - медицинского, образовательного, делового, - отметил глава Новосибирской области Андрей Травников. - Сегодня более пяти тысяч молодых людей из Казахстана обучается в наших вузах. Пользуются популярностью у соседей наши медицинские центры и клиники.

Алтайский край, занимающий третью позицию по объемам внешнеторгового оборота, связывают с республикой не только общие границы, но и проект сотрудничества приграничных регионов России, Монголии, Китая и Казахстана - "Наш общий дом - Алтай", действующий почти двадцать лет. В этом году на первом Экономическом совете регионов Большого Алтая страны-участники договорились укреплять торговые связи, а также создавать трансграничные производственные кластеры, совместные предприятия и туристические маршруты.

По мнению зампреда правительства Алтайского края Виталия Снесаря, развитие внешнеэкономических отношений с Республикой Казахстан сдерживают необустроенность логистической инфраструктуры, высокие железнодорожные тарифы и недостаточная оснащенность существующих пунктов пропуска.

- Сегодня уже выделено финансирование на сквозную дорогу из Казахстана в Республику Алтай, которая пройдет по территории Алтайского края. Это будет содействовать более интенсивному развитию экономического пояса "Шелковый путь", созданию общей инфраструктуры, - поделился планами секретарь Международного координационного совета "Наш общий дом - Алтай" Борис Ларин.

По словам министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева, строительство участка дороги, пролегающего по территории России, будет финансировать бюджет РФ, по Казахстану - казахстанская сторона. Сейчас часть региональной трассы от Барнаула до границы с Казахстаном передают в федеральную собственность - процедура оформления документов должна завершиться до конца нынешнего года. Затем начнется ее реконструкция.

Кроме того, стимулировать экспорт в соседнюю страну, по словам Виталия Снесаря, помогло бы расширение господдержки - в частности, предоставление льготного кредитования и субсидий на возмещение части транспортных затрат, ускоренный возврат НДС с помощью механизма экспортного факторинга.

Для Алтайского края Казахстан - один из крупнейших внешнеторговых партнеров. Ближайшему соседу регион отправляет до восьмидесяти процентов всей экспортируемой машиностроительной продукции - вагонов, сельхозмашин, оборудования. А на Казахстан приходится до тридцати процентов плодоовощной продукции, ввозимой на Алтай. Конечно, житница Сибири поставляет в соседнее государство и продовольственные товары, но экспорт машин и оборудования из аграрного региона вдвое больше, чем продуктов питания.

Омская область также экспортирует в Казахстан и сельхозтехнику, и сельхозпродукцию, выращенную на своих полях.

- Наши предприятия поставляют на рынок Казахстана химическую продукцию, машины и оборудование, а также зерно, кондитерские изделия, мясные и молочные продукты, - перечисляет губернатор Омской области Александр Бурков. - Казахстанские партнеры отправляют нам каменный и бурый угли, на которые приходится почти половина всего импорта из этой страны. Пользуются спросом у омичей и казахстанские продукты.

Правда, не все продукты питания из Казахстана попадают на рынок сибирских регионов легально. Поэтому вопрос, как остановить поставки контрафактного алкоголя и сигарет, сегодня в повестке международных встреч и переговоров.