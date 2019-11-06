Молодой сельский педагог из Нижней Омки стал лауреатом всероссийского конкурса "Учитель года России - 2019". По словам Александра Мамаева, для него это было настоящее профессиональное испытание, пройдя которое он стал другим человеком.

Столько впечатлений, сколько он получил за минувший год у Александра Мамаева, наверное, не было за всю жизнь. Конкурсные уроки, новые ученики, мастер-классы, презентации, достойные и сильные соперники. Чтобы стать лучшим, надо было съесть не одно испытание. Зато сколько радости, когда твои уроки оказались на высоте! Когда приехал в Нижнюю Омку на машине, полученной за победу в регионе. Когда на Всероссийском этапе вошел в топ-15 российских учителей.

Не обошлось, конечно, без курьезов. В столичной гостинице на целый час застрял в переполненном лифте. Чтобы обеспечить приток воздуха в кабину, просунул между дверьми книжку по истории. А, прибыв на финальные соревнования в Грозный, обнаружил, что пропал багаж. А там - и конкурсные материалы, и парадный костюм. Но, к счастью, чемодан нашелся.

- Удивительно, но я чувствовал себя абсолютно в своей тарелке, несмотря на то, что конкурс собрал уникальных представителей профессии, - признался "РГ" Александр Мамаев. - Каждый из восьмидесяти пяти участников финала - автор инновационного проекта, заслуживающего самой высокой оценки. Но все они оказались открытыми, умными, добрыми, интеллигентными людьми. Настоящими педагогами.

Оригинальность проекта молодого учителя истории и обществознания из Нижнеомской школы N 1 состоит в том, что на своих уроках он использует методику развития дивергентного мышления. Метод заключается в поиске разных решений одной и той же проблемы и порой приводит к неожиданным результатам.

- Дивергентное мышление школьников - очень интересное явление. Все ребята к этому предрасположены, но чтобы оно проявилось, способности надо развивать. И мои уроки оказались для этого самыми подходящими, - поясняет Александр Мамаев. - Ведь история - это не только даты, события, персоналии, но и воображение. Параграфы текста лучше усваиваются, когда не просто читаешь учебник, а представляешь себя солдатом, защищающим Москву, ученым, делающим изобретение во времена инквизиции, данайцем, строящим троянского коня.

Для закрепления пройденного материала учитель использует физкультминутки, предлагая школьникам изобразить исторических персонажей - лучников из отряда Жанны д"Арк, крепостных крестьян или стахановцев. Чтобы все сделать правильно, надо знать тему. И сразу видно, кто готов к уроку, а кто нет. Один ученик изображает строителя пирамид, другой - Тутанхамона, третий - археолога. Получается не просто урок, а маленький спектакль.

- Очень интересно было, когда мы изучали итальянскую эпоху Возрождения, - делится впечатлениями с "РГ" семиклассник Фадей Лобов. - Мне друзья даже сказали, что я немного на Микеланджело похож.

По мнению Александра Мамаева, хорошо помогает развивать дивергентное мышление игра в КВН, а также шахматы и шашки, в которых огромное число вариантов. Шахматы в школе даже введены в учебную программу. Кстати, есть здесь и ученик - кандидат в мастера спорта по русским шашкам Артемий Климов. Повод для гордости.

Впрочем, давать уроки в школе, где ты проработал уже шесть лет и все тебя знают - это одно. А вот удивить своей методикой старшеклассников продвинутой гимназии, где каждый второй ученик - победитель олимпиад, - это совсем другое.

На региональном этапе конкурса в Омске, чтобы произвести впечатление, Мамаев превратил класс в пассажирский вагон. Раздобыл железнодорожную фуражку, китель. А урок про распад СССР провел так, что городские гимназисты слушали его, раскрыв рот. Его работа впечатлила жюри. В результате заслуженная победа и первый приз - легковой автомобиль.

Но впереди Александра ждал всероссийский этап. Поэтому на летних каникулах сельский историк совсем не отдыхал, готовился к конкурсу.

Урок в восьмом классе грозненской гимназии по программе эпохи Возрождения, его сеанс одновременной игры в шахматы на семнадцати досках показывали в прямом эфире. И вся Нижнеомская школа N 1 следила за своим учителем, буквально затаив дыхание. Он их не подвел. Стал лауреатом конкурса "Учитель года России - 2019", а также обладателем специального приза "За социальное лидерство".

Встречали героя с цветами - сначала в аэропорту, потом в родной школе. На пресс-конференцию, которая длилась три часа, собрались все - и дети, и родители, и учителя.

- Без них я ни за что не стал бы победителем, - признается Александр Мамаев. - А с командой коллег мне крупно повезло. Меня - выпускника Тарского филиала ОмГУ - встретили с распростертыми объятиями. В школе ровно триста учеников и 27 учителей. Но, по сути, это одна большая семья, где принято беречь и чтить полувековые традиции, все делать вместе, помогать друг другу. И я очень благодарен за это и своим коллегам и ученикам.

Кстати, на участие в конкурсе Мамаева подбил директор Алексей Гаврилов, который поставил задачу - утереть нос второй школе, которая прежде собирала все лавры в районе. И Александр как ответственный человек, не только оправдал доверие, но и пошел дальше.

- Конкурс "Учитель года" - это настоящий марафон. Три сложнейших этапа, после каждого из которых я смотрел на мир по-новому. Сейчас, оглядываясь назад, ощущаю себя совершенно другим человеком, - признается Александр. - Зато теперь точно знаю, что педагогика, работа с детьми - это самая сложная наука. И чтобы соответствовать современной школе, надо каждый день меняться самому.

По словам учителя, всероссийский конкурс - это инструмент, позволяющий избавляться от стереотипов, удивляться. Например, методике Виктории с Камчатки, которая развивает в своих учениках эстетические качества. Или урокам Александра с Ямала, который сопоставляет современные и старинные карты. Возможно, очень скоро появится сетевой проект, который объединит все самое интересное и передовое для дальнейшего тиражирования.

Конечно, сельские учителя и ученики гордятся успехами своего историка. Впрочем, есть у них и опасения.

- Боимся, как бы не умыкнули, - вздыхает Алексей Гаврилов.

Прямая речь

Алексей Гаврилов, директор Нижнеомской школы N1:

- Наш календарь расписан буквально по неделям. Сначала День Знаний, потом уже 42-й по счету Турслет. Здесь все по-взрослому - переправы, спуски, знание туртехники, лекарственных растений, конкурс биваков. Двоечников в поход не берем. Потом осенний бал после сбора урожая на пришкольном участке, где выращиваем овощи для школьной столовой. День учителя, перетекающий в День самоуправления, когда все роли, от директора до гардеробщицы отдаем детям. После елок - "Зарница" и "Зарничка" с полевой кухней, учебными стрельбами и военизированной эстафетой. Последний звонок. Встречи выпускников, которые готовят старшеклассники. В школе открыт центр одаренных детей. Развивается волонтерское движение. Имеется спортклуб с теннисом, легкой атлетикой, баскетболом, волейболом, шахматами и шашками. И Александр Мамаев во всем этом участвует. Среди взрослых неизменно побеждает в игровых видах, а также по прыжкам в длину. Замечательный человек, спортсмен и историк.