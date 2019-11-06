Как обеспечивается безопасность на дорогах областного центра

Ремонт улиц в Иркутске делают комплексно: меняется не только дорожное полотно, но и бордюры, и тротуары. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска

Первый снег, выпавший в Иркутске в минувшие выходные, стал проверкой готовности к зиме для дорожных служб. Испытание пройдено с честью: никаких неудобств горожане не заметили - автомобили могли беспрепятственно ехать, а пешеходы - идти.

В зимнем режиме

Что стоит за этим, рассказал начальник производства МУП "Иркутскавтодор" Андрей Наифантьев:

- В зимнем режиме мы работаем с 15 октября. Следим за прогнозом погоды, к любым капризам природы готовы. Заранее распределяем технику по районам города, чтобы, едва начнется снегопад, она могла начать работу. У нас разработаны маршруты: в первую очередь убираются главные городские магистрали и зоны повышенной аварийности - сложные перекрестки, улицы с большим перепадом высот, мосты. Обычно на то, чтобы "закрыть" основные магистрали, уходит от часа до полутора. Уборка всего города занимает около трех часов.

Слаженную работу дорожников отметили и водители.

- Утром после снегопада у нас не проехать, а в Иркутске в 9 утра уже было чисто, - отметил житель Большого Луга Виктор Суходолов. - Так что даже те, кто не "переобулся" еще в зимние шины, могли нормально ехать.

Такой результат достигается четкой и слаженной работой всех подразделений МУП "Иркутскавтодор". Автопарк предприятия насчитывает 111 единиц техники, в том числе 55 комбинированных дорожных машин, способных одновременно убирать снег и посыпать дорожное покрытие песко-соляной смесью, четыре автогрейдера, 19 роторных щеток, три снегопогрузчика и семь уборщиков тротуаров. Все машины подготовлены к работе в зимний период, прошли ремонт и техобслуживание. ГСМ имеются в достаточном количестве.

На данный момент МУП подготовило порядка 5000 тонн инертных материалов - песок, щебень и поваренную соль. Весь этот объем размещен в четырех складах хранения - по одному в каждом из округов Иркутска. Заготовленных материалов хватит на несколько первых снегопадов. Всего за сезон, в зависимости от погодных условий, расходуется десятки тысяч тонн инертных материалов. В прошлом году ушло около 25 000 тонн, а в позапрошлом - около 40 000 тонн.

Правда, дорожников часто критикуют за "снежную кашу", в которую превращается снег на дорогах после посыпки соляной смесью.

- Возможно, выглядит не очень эстетично, - объясняет Андрей Наифантьев, - но рыхлый снег не прилипает к асфальту. Без реагентов он в наших условиях превратился бы в толстый слой наката, со всеми вытекающими последствиями. А "кашу" мы, как правило, убираем часа за два-три.

По словам специалиста, существуют и другие реагенты, эффективные при низких температурах, однако стоимость их существенно выше, чем у соли и песка. Тем не менее МУП "Иркутскавтодор" рассматривает возможности для их приобретения.

Шагаем смело

Как показал опыт первых снегопадов, не забывают дорожники и о пешеходах: снежная каша на тротуарах, грозившая превратиться в наледь, была убрана в считаные часы.

- Чистим тротуары параллельно с дорогами, - рассказал Андрей Наифантьев. - Сначала выметаем снег, потом, при необходимости, подсыпаем песком. Особое внимание уделяем лестницам, спускам в подземные переходы. Согласно условиям контракта, заключенного нашим предприятием с администрацией Иркутска, тротуары круглый год должны быть чистыми, даже в период сильных снегопадов. Если где-то даже после чистки и отсыпки появляется снежный накат, убираем вручную.

- В моем возрасте упасть страшно, - призналась пенсионерка Софья Ильинична Баландина. - Поэтому раньше я зимой лишний раз на улицу старалась не выходить: у нас в Первомайском горки, скользко. Но вот уже несколько лет убирают так, что можно совершенно спокойно ходить. И нынче, когда первый снег был, моментально все убрали: ни грязи, ни льда - ничего не было.

Комплексный подход

По оценкам горожан, за уходящий год состояние дорог в Иркутске значительно улучшилось. Причина позитивных изменений - нацпроект "Безопасные и качественные дороги", на реализацию которого из федерального, областного и муниципального бюджетов выделено около миллиарда рублей на 2019 год.

- В этом году программа "Безопасные и качественные дороги" стала уже национальным проектом, - отметила Ирина Седунова, и. о. заместителя председателя комитета городского обустройства - начальника департамента дорожной деятельности администрации Иркутска. - С одной стороны, это означает увеличение финансирования. С другой - повышенное внимание федерального центра и, конечно же, жителей города, как к срокам выполнения работ, так и к их качеству.

До конца этого года в областном центре будет отремонтировано более 30 дорожных участков. Самые масштабные работы завершаются на объездной дороге в Ново-Ленино, на улицах Новаторов, Депутатской, 5-й Армии, Красноярской, Карла Маркса, Пискунова. Ремонт проводится комплексно: меняется не только дорожное полотно, но и бордюры, тротуары, обустраиваются остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, устанавливаются светофоры.

- Это хорошо и правильно, - рассуждает житель Свердловского района Валерий Сиволап. - Несколько лет такой участок служит, ничего там менять не надо. И подрядчик один, с него за все и спрос. А спрашивают строго: не раз видел, как выходили на устранение недоделок.

Уже принято более 15 объектов, еще несколько - в высокой степени готовности. Качество работ контролируется не только специалистами, но и представителями общественных организаций - это позволяет своевременно выявить недоделки и оперативно их устранить.

Останавливаться на этом никто не собирается: уже началось строительство нового участка улицы Баумана - это один из самых капиталоемких и основательных объектов. Его реализация рассчитана на два года, однако основной объем работ будет завершен в 2019-м. Это первый опыт строительства дороги с ливневой канализацией - с колодцами, дождеприемниками, водостоками. Установка этой сложной инженерной конструкции позволит увеличить срок службы дороги.

Аналогичный проект - реконструкция улицы Култукской, предусматривающая строительство очистных сооружений, сетей ливневой канализации, а затем обновление дорожного покрытия. Протяженность участка - почти два километра, а стоимость проекта - более 300 миллионов рублей.

Кроме того, Правительство РФ дополнительно выделило 355 миллионов рублей на реконструкцию путепровода по улице Джамбула перед мостом через реку Иркут. Сейчас это один из самых сложных участков в Иркутске, с напряженным трафиком.

Всего в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на модернизацию важнейшего инфраструктурного объекта Иркутска в 2019-м направлено около 1,5 миллиарда рублей. В 2020 году запланировано финансирование на уровне 2019 года.

Безопасность превыше всего

Ирина Седунова также напомнила, что в этом году по нацпроекту в Иркутске при ремонте дорог необходимо устранить около 40 очагов аварийности. В прошлом году цифры были схожие, а результат не заставил себя ждать.

- В 2018 году во время ремонта улицы Седова мы получили очень много жалоб. Людям не нравилось, что там перенесли остановку, убрали пешеходный переход. Но мы ликвидировали серьезный очаг аварийности, где постоянно сталкивались автомобили и страдали пешеходы. За последний год на этом участке не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия, - отметила Ирина Седунова.

Сегодня в рамках ремонта особое внимание уделено транспортной развязке на пересечении улиц Депутатской и Волжской. Здесь запланированы работы по обеспечению удобного и безопасного пересечения перекрестка, по которому также проходят трамвайные пути. Предусмотрено устройство резинового покрытия и асфальта между рельсами. Также здесь обустроят тротуары, установят ограждения и 40 новых дорожных знаков.

На улице Депутатской, на участке от Советской до Волжской, заасфальтировано дорожное полотно протяженностью 1,4 километра, сделаны тротуары, установлены ограждения. Кроме того, здесь восстанавливают четыре остановочных павильона и восемь светофоров.

Приведен в порядок и километр дороги по улице Ширямова, на участке от Дорожной до аэропорта. Здесь тоже появились тротуары, ограждения и два новых светофора. Еще восемь светофоров предусмотрено на улице Аэрофлотской - от Лыткина до 4-й Советской. А на Красноярской, от Советской до улицы Иркутской 30-й, восстанавливают 10 сигнальных электрических фонарей для регулирования движения.

Между тем программа в рамках национального проекта будет реализовываться до 2024 года. К этому времени более 85 процентов дорог Иркутской агломерации необходимо привести в нормативное состояние.

Справка

Иркутск участвует в проекте "Безопасные качественные дороги" с 2017 года. За это время было отремонтировано более 88 километров дорог. В 2017-м - 27 участков общей протяженностью 29 километров, в 2018-м - 34 участка (более 33 километров), в 2019-м - 31 участок (26 километров). Также сделано 105 тысяч квадратных метров новых тротуаров. По сравнению с 2015 годом этот показатель вырос в 4,5 раза.