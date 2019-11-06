Эбейты - крупнейшее омское озеро, которое по целебным свойствам сродни знаменитому Мертвому морю.

Недалеко от уникального водоема - несколько десятков казахских поселений. С культурой именно этого народа будут знакомить гостей - неожиданная "нотка" этнотуризма в Сибири.

Высыхающее соленое озеро Эбейты в период половодья разливается на 113 километров. По периметру рассыпаны кристаллы соли размером с ладонь. Летом вода становится розовой, а берега, поросшие краснокнижными растениями, обретают багряно-красный цвет.

- Казахи - очень радушный народ. К нам приезжает очень много гостей из Казахстана и российских регионов. И мы обязательно показываем им Эбейты, - рассказала "РГ" местный библиотекарь Айсулу Шарипова. - Ведь это кладезь здоровья.

Любопытный казахский обычай - обвалять человека, долгое время пробывшего на чужбине, в родной земле, чтобы она его вспомнила и обняла. Еще одна традиция - одаривать путника, принесшего в дом добрую весть. Дорогому гостю могут подарить коня, алмазную саблю, дорогой чапан (халат из верблюжьей шерсти). Туристов осыпают конфетным дождем. Кто поднимет карамельку - тому счастье.

На идущей вдоль озера километровой тропе гости смогут узнать все семь легенд его происхождения. Одни связаны с вражескими набегами и небесным покровительством, другие - с неразделенной любовью и, разумеется, морем горючих слез. На протяжении маршрута установлены стенды, рассказывающие об истории-географии Эбейты, целебных свойствах воды и грязи.

"Вода такая плотная, что утонуть нереально", - восхищаются приезжие.

- Концентрация соли в озере составляет триста граммов на литр (как и в Мертвом море), а к концу лета увеличивается в полтора раза, - поясняет краевед Сергей Яковлев. - А слой целебного ила достигает шести метров. Ученые доказали, что эбейтская грязь ни в чем не уступает знаменитым аналогам - Карачи. В бочках ее поставляют в две специализированные клиники Омска. Но в промышленных масштабах не используют.

Местные жители лечат грязью суставы, и мыться после процедур не торопятся - ждут, когда все само высохнет и отстанет. Именно таким образом достигается лечебный эффект, утверждают аксакалы. Туристы верят. Набирают чудодейственную жижу в банки, чтобы в домашних условиях избавиться от суставных, нервных, кожных заболеваний.

Здесь встречаются редкие растения, способные цвести даже на солончаках. Еще один уникум - необычный рачок.

- Удивительные создания с тремя глазами и одиннадцатью парами ног обладают поразительной жизнестойкостью. Икра не замерзает, не высыхает, и популяция быстро восстанавливается, несмотря на трескучие морозы и засуху, - рассказывает Сергей Яковлев. - Казахи в пищу такие "микрокреветки" не употребляют, но используют как корм для рыб и животных.

Озеро находится в государственной собственности, однако случается здесь и незаконный промысел, что неудивительно. По словам местных жителей, за мешок грязи вместе с рачками на теневом рынке можно выручить пятнадцать-шестнадцать тысяч рублей.

Свойства незамерзающего озера ученые активно изучали в середине прошлого века. Была даже идея - устроить здесь бальнеологический курорт (лечебных запасов для него хватило бы на десяток веков). Но проект так и не воплотили. Теперь вновь решили привлечь внимание в Эбейты, но уже с помощью туристической тропы.

Стоимость тура от Москаленок (до них из Омска можно добраться по железной дороге) составляет 500-1000 рублей на человека, в зависимости от меню национальной кухни. В юрте туристам предлагают бешбармак, буктырму, сорпу (мясной бульон), баурсаки. Готовят блюда в больших котлах и печках, как в старину, прямо под открытым небом. Есть чему поучиться. А потом - сделать селфи на фоне юрты в национальной казахской одежде.