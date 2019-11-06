Когда нужно разобраться со сложной задачей, зовут ермаковских дорожников

Дорожно-строительная отрасль не терпит суеты. Работающие в ней компании зарабатывают репутацию годами и километрами качественных автомобильных трасс.

А лучший показатель качества работы - когда дороги безупречно служат людям в зимнюю стужу, в летний зной, в осеннюю распутицу и в весенние проливные дожди. Именно таким компаниям обычно поручают выполнение самых сложных инфраструктурных проектов, зовут на помощь в чрезвычайных ситуациях - поскольку на них можно положиться, как на Ермаковский филиал ДРСУ-10.

Не оставить в беде

Летом нынешнего года дорожники из Ермаковского филиала две недели были заняты в Иркутской области. В пострадавший от паводка город Тулун они прибыли в составе колонны, сформированной правительством Красноярского края для помощи соседнему, попавшему в беду региону. Сомнений, кого в нее включать, не было: конечно, самых опытных и надежных, а значит, без ермаковских специалистов не обойтись.

Напомним - по Иркутской области пронеслось сразу две мощных волны паводка. Пик второй пришелся на самый конец августа, в результате под водой оказалось 17 тысяч домов в более чем 100 населенных пунктах. Один из самых сильных ударов пришелся на Тулун. Подсчеты показали, что разлившаяся река Ия полностью уничтожила свыше тысячи домов, без какой-либо возможности восстановления.

- Ситуация в Тулуне была очень непростая: ни питьевой воды, ни электричества, - рассказывает директор Ермаковского филиала ДРСУ-10 Иван Архипов. - Людей удалось разместить в школах, детских садах. В один момент жители лишились всего, что строили и приобретали годами. Почти 50 тысяч человек без крова и тепла. В самом городе фактически не осталось ничего. Даже чтобы поесть, нам приходилось выезжать на федеральную трассу.

В Тулуне ермаковским дорожникам пришлось разбирать разрушенные паводком дома. Остатки строений вывозили и расчищали участки в районе моста на федеральной трассе, где в пойме реки Ия образовался основной затор. Всего разобрали около 50 домов, и от скорости расчистки зависело, как быстро строители смогут зайти на площадки и начать возведение нового жилья. Трудились совместно с Тульским спасательным центром. Одним словом, красноярская техника пришлась здесь очень кстати. Всего из края прибыло порядка 40 машин и несколько десятков опытных специалистов, и значительную их часть направила ДРСУ-10.

Сложное уравнение

Впрочем, решать непростые задачи сотрудникам Ермаковского филиала приходится не впервые. В 2010 году именно им власти предложили заняться тушением лигнина рядом с Канском. Никто не знал, что делать с горящими отходами гидролизного производства. Притом на огромной площади - целых 32 гектара.

- Работали в очень сложных условиях - была ситуация, когда огромный бульдозер просто провалился в ходе расчистки полностью. Высота отходов - с пятиэтажный дом. Тем не менее нашли технологию, которая позволила потушить возгорание. Создали саркофаг из специальной смеси глины и золы, которым накрыли лигнин. Без доступа кислорода горение прекратилось, - вспоминает Иван Архипов.

Но несколько лет назад горение лигнина возобновилось, и жители Канска начали снова задыхаться от едкого дыма. Оказалось, что поддержанием целостности созданного ермаковскими дорожниками саркофага никто не занимался. В итоге защитный слой под воздействием внешних факторов начал разрушаться и кислород снова стал потихоньку попадать к горючим отходам. Как и предупреждали строители, теперь исправить ситуацию будет уже сложнее. И однозначно затратнее, чем изначально предполагаемое поддержание мэрией Канска целостности защитного слоя. Но для Ермаковского филиала ДРСУ-10 решение проблемы по силам, есть опыт и эффективные технологии.

Не один десяток лет за историю компании ее сотрудникам пришлось потрудиться в Ирбейском, Курагинском, Ермаковском и Каратузском районах, где они занимались укреплением берегов рек. Защищая тем самым дороги и населенные пункты от подтоплений.

По словам Ивана Архипова, здесь не может быть типовых проектов, в силу особенностей рельефа и характера реки всегда требуются уникальные решения. Конечно, многое подсказывает опыт прошлых работ. Чем его больше, тем серьезнее снижается вероятность ошибок и недочетов.

Сейчас специалисты Ермаковского филиала занимаются укреплением берегов протоки Енисея в Минусинске. Город постоянно находится под угрозой подтопления. Чтобы предотвратить разливы и уменьшить неудобства, создаваемые горожанам, предусматривается подъем и укрепление скальным грунтом берегов. На эти цели потребуется привезти большегрузными машинами более 10 тысяч кубометров породы. Сдать все работы планируется уже к середине ноября. Зная ермаковских дорожников, можно не сомневаться: все будет сделано точно в срок. Как, например, в Кызыле, где набережную Енисея также укрепляли специалисты предприятия.

В багаже специалистов Ермаковского филиала много интересных реализованных инженерных проектов. Сложнейший из них - самая протяженная в стране противолавинная галерея. Построена она в сейсмически активном районе Саян и сконструирована так, что способна выдержать девятибалльное землетрясение. Сооружение играет роль защитного панциря для дорожного покрытия от возможных рисков при сходе лавин. С появлением "полки", как ее называют сами строители, дорога работает фактически круглогодично.

Дорогу надо обслуживать постоянно, а вот ремонт — процесс сезонный, его делают только в теплое время года. Фото: Из архива компании

На подъеме

С момента создания Ермаковским филиалом уложено свыше 320 километров автотрасс, часть из них создано полностью с нуля. В нынешнем году основные силы организации были задействованы на масштабной региональной стройке, реализуемой в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - магистрали Епишино - Северо-Енисейский. Она имеет стратегическое значение, выступая единственной наземной коммуникацией, связывающей северные районы края с Красноярском. Судя по отзывам автомобилистов, с каждым годом она все больше приобретает цивилизованный современный вид. А ведь прежде поездки по ней называли экстремальными. Ермаковский филиал в нынешнем году приводил в порядок участок Епишино - Брянка.

Также в 2019 году в ходе реализации того же федерального проекта силами организации велся ремонт дорог Курагино - Черемшанка, а также восьми километров на Верхнеусинском направлении - автодорога Р-257 "Енисей" - Усинское.

Работниками филиала выполнен ремонт участков Управления дорожного строительства в поселках Ермаковское, Верхнеусинское, Ойское и сел Ивановка, Семенниково Ермаковского района. Общая стоимость контрактов по ним составила 10 миллионов рублей.

Характерно, что многие построенные Ермаковским филиалом дороги передаются ему на обслуживание. Это показатель уверенности в качестве проведенных работ и доверия к организации со стороны управляющих структур. На сегодня общая протяженность дорожной сети, обслуживаемой филиалом в Ермаковском районе, превышает 200 километров, включая участок в 40,5 километра на федеральной трассе Р-257 "Енисей". В том числе обеспечивается содержание 20 мостовых переходов, 160 водопропускных труб и расположенной на участке дороги "Енисей" противолавинной галереи, а также смотровой автотрассы протяженностью более 13 километров в границах природного парка "Ергаки".

Отсюда и экономический успех Ермаковского филиала, в нынешнем году завершившего свое акционирование. Организация уверенно чувствует себя на рынке, продемонстрировав в 2019-м серьезный прирост портфеля заказов. Почти на 30 процентов больше показателей годичной давности. "Планируем в 2020 году еще на треть подрасти. Вполне реальная перспектива, учитывая возможности предприятия и масштаб программ предстоящего дорожного строительства", - поделился планами Иван Архипов.

Кстати

У Ермаковского филиала ДРСУ-10 необычная для дорожников ситуация. Даже после завершения строительного сезона они не распускают своих сотрудников по домам.

- Актуальнее для нас сейчас другая проблема - не можем выкроить время для полноценных отпусков. Люди задействованы настолько, что вырваться могут максимум на неделю, хотя, казалось бы, горячая пора уже завершилась. А ведь живем в сельской местности - нужно дома к зиме подготовить, убраться на участке, завезти дрова или уголь. Но нужны рабочие руки, и зачастую мне проще выдать дополнительную материальную помощь специалисту, чтобы он нанял кого-то со стороны для решения таких проблем, чем отвлекался от выполнения заказа, - признается Иван Архипов.

Отсюда никаких перебоев с заработной платой круглый год. Наверное, поэтому уже долгие годы в компании сохраняется костяк специалистов, у которого набирается опыта молодая смена. Просто компания не стоит на месте и постоянно ищет новые направления деятельности. Например, осенью завершает работы по благоустройству территории здания школы и детского сада в селе Разъезжее. Там оборудуются проезды, тротуары, стадион, включающий площадку ГТО. Силами филиала проводится масштабная работа, преимущественно в зимний период, по содержанию улично-дорожной сети в 12 муниципальных образованиях Ермаковского района. Среди них - села Разъезжее, Новополтавка, Ермаковское, Нижний Суэтук, поселок Танзыбей и ряд других.