Наукоград Кольцово получил мировую известность благодаря уникальным разработкам в области молекулярной биологии, созданным в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". Сегодня это благоустроенный поселок с современной комплексной застройкой, в который охотно переезжают и новосибирцы, и жители других городов.

Наукоград расположен в чистом лесном массиве вблизи Новосибирска. До областного центра отсюда можно добраться за тридцать минут, до Академгородка - за десять. С Академгородком у Кольцова много общего. Это и социальная среда, формируемая учеными, и особая атмосфера, где царят мирные и добрососедские отношения, и, конечно, общие перспективы, связанные с реализацией проекта "Академгородок 2.0", предполагающего масштабные инвестиции, создание новых рабочих мест, строительство жилья и сопутствующей инфраструктуры.

Кольцово на сегодняшний день обладает всеми условиями для полноценной, безопасной и комфортной жизни. Во многом это заслуга ведущего застройщика наукограда - Строительной фирмы Проспект.

В Кольцове ежегодно рождаются сотни детей, поэтому в поселке уже пять детских садов и две школы - средняя общеобразовательная с углубленным изучением английского языка и биотехнологический лицей. В этом году будет сдана еще одна - на 1 050 учеников, c бассейном, актовым и двумя спортивными залами, учебным тиром. Для дополнительного разностороннего развития детей предусмотрены школа искусств, центры детского творчества, спортивные учреждения и многое другое. Занятия в них, как правило, бесплатные - финансирование осуществляет администрация поселка.

Кольцово известно своим парком отдыха, где можно совершить конную прогулку или покататься на катамаране по ухоженному озеру. Большой популярностью пользуются тропа здоровья, зимой - горнолыжная трасса с подъемником, открытый каток. В самом поселке к услугам любителей активного отдыха - стадион, плавательный бассейн, тренажерные залы и фитнес-студии.

В современной поликлинике врачи ведут прием по 22 врачебным специальностям, а расположенная в поселке клиническая больница известна как многопрофильное учреждение, предоставляющее высокопрофессиональную адресную медицинскую помощь.

"Строить с любовью - строить как для себя" - этот принцип исповедует ведущий застройщик наукограда. Неудивительно, что сотрудники строительной фирмы "Проспект", включая руководителей, сами живут в Кольцове, в возведенных компанией домах. А все здания обязательно сдаются в срок, часто и с опережением графика.

Ухоженная прилегающая территория, зеленые газоны, современные детские и спортивные площадки, автопарковки, освещенные подъезды и тротуары - все это фирменный стиль "Проспекта". В полной мере он соблюдается и в новом микрорайоне "Никольский", который будет включать двадцать жилых домов, два детских сада, большую школу. Сейчас идет строительство первого квартала из четырех домов с подземной автостоянкой. Первые этажи отведены под магазины, кафе, аптеки, салоны красоты и так далее. Проектировщики взяли за основу лучшие традиции архитектурного планирования, соединив их с последними инновациями и оригинальными решениями.

Микрорайон "Никольский" будет комфортным для проживания людей любого возраста, с различными интересами, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья.

Комплексный подход к застройке с обеспечением всей необходимой инфраструктурой - принципиальная позиция фирмы "Проспект", как и ответственность за управление построенным жильем, которым занимается собственная управляющая компания. О том, как она справляется с этой задачей, свидетельствует вовремя вывезенный мусор, подстриженные газоны, обязательные цветы в клумбах, ежегодная высадка деревьев и кустарников.

Широкие проспекты, удобные тротуары и велосипедные дорожки, уютные и ухоженные дворы, удивительная для городской среды чистота располагают к тому, чтобы жить и трудиться в Кольцово. Наукоград оправдывает свой статус не только достижениями работающих здесь учреждений и компаний, но и культурными традициями, соблюдение которых во многом определяет качество жизни

Строительная фирма Проспект:

Новосибирская область, наукоград Кольцово, 34, тел.: 8 (383) 336-76-73, 8-913-777-55-00.

Застройщик: ООО Строительная фирма Проспект.

Проектные декларации - на сайте sf-prospekt.ru

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