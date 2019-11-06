Как соблюсти баланс между эффективной хозяйственной деятельностью и сохранением экосистемы?

В решении этой глобальной задачи, которая стоит не только перед отдельными предприятиями, но и перед государствами в целом, могут помочь современные биотехнологии.

Нынешний год в России запомнился масштабным пчеломором: гибель пчел была зафиксирована в 25 регионах. Союз пчеловодов оценил ущерб в триллион рублей, а причиной не только экологической, но и экономической катастрофы стало применение химических инсектицидов. Можно ли было этого избежать? Да, считают специалисты новосибирского производственного объединения "Сиббиофарм" - в ассортименте этой компании более тридцати продуктов для применения в сельском хозяйстве, здравоохранении, нефтедобывающей промышленности и других отраслях.

В частности, здесь выпускают биологический инсектицид для защиты растений "Лепидоцид" - он применяется для борьбы с гусеницами чешуекрылых насекомых (хлопковой совки, шелкопряда, монашенки, пяденицы, листовертки, лугового мотылька, капустной и репной белянки, американской белой бабочки, боярышницы, моли и других). При этом его применение безопасно для пчел - то есть им можно без всякой опаски обрабатывать медоносные культуры.

"Лепидоцид" - не единственный препарат "Сиббиофарма", созданный на основе энтомопатогенных бактерий Bacillus thuringiensis: здесь также разработали средство для истребления личинок комаров и кровососущих мошек "Бактицид". Он используется во всех природных зонах, на всех типах водоемов, включая водохозяйственные. "Бактицид" применяют в России более тридцати лет, а с 2010 года начали использовать в Казахстане для регулирования численности личинок мошек в пойме реки Иртыш. Кстати, "Сиббиофарм" поставляет различную продукцию в Республику Казахстан уже много лет. "Это сотрудничество очень важно для нас, - утверждают в компании. - Мы рассчитываем на дальнейшее взаимовыгодное и плодотворное развитие отношений".

- Микроорганизмы, используемые в производстве наших препаратов, - природного происхождения и проявляют активность только после попадания в кишечник насекомого, - рассказали сотрудники производственного объединения. - При этом препараты действуют избирательно, уничтожая только насекомых-вредителей. Мы надеемся, что при выборе инсектицидов специалисты из Казахстана не повторят ошибку российских коллег и более ответственно отнесутся к выбору инсектицидных препаратов и средств против кровососущих насекомых.

Еще одна разработка "Сиббиофарма" - бактериальный препарат "Дестройл", который предназначен для очистки загрязненных объектов от нефти и нефтепродуктов. С его помощью очищают нефтезагрязненные грунты, водную поверхность, бетонированные участки, емкости, загрязненные нефтепродуктами, промстоки предприятий. Действие препарата основано на высокой окислительной активности микробной культуры в отношении углеводородов нефти и нефтепродуктов. Нефтеокисляющие бактерии разрушают практически все углеводороды, от метана до самых тяжелых остатков. В качестве источников питания используются углеводороды и минеральные соли. Внесение минеральной подкормки стимулирует при этом и местные биоценозы. Отмершие клетки культуры-продуцента образуют непатогенную и нетоксичную биомассу, которая в трофической цепи легко утилизируется местной сапрофитной микрофлорой, создавая основу для формирования гумуса в почве или образуя донный ил.

Препараты производства ПО "Сиббиофарм" действуют селективно, сохраняя другие виды насекомых, не вызывают резистентности. Они безопасны для человека, животных и окружающей среды. Эти пре-имущества очень важны для тех потребителей, кто думает о будущем нашей планеты.

ПО "Сиббиофарм":

633004, Россия, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Химзаводская, д. 11/1

сайт: www.sibbio.ru

Справка

ПО "Сиббиофарм" - современное биотехнологическое предприятие, имеющее 55-летний опыт производства микробиологической продукции. Общий объем товарного производства восемь-пятнадцать тысяч тонн в год. Продукция поставляется в 15 стран мира. В июле 2019 года компания получила подтверждение Organic Standard - теперь предприятие уполномочено вести деятельность по производству и реализации продукции, пригодной для использования в органическом сельском хозяйстве, согласно стандарту международных аккредитованных органов сертификации по органическому производству и переработке, эквивалентному регламентам Европейского союза №№ 834/2007 и 889/2008.

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