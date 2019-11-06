На Алтае депутат-барабанщик получил пять лет колонии

Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Андрей Волков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ - присвоение и растрата денежных средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего служебного положения.

- Судом и следствием установлено, что с 2012 по 2016 год Андрей Волков, учредитель управляющей компании в Барнауле, на пару с директором этой компании присваивали денежные средства жильцов многоквартирных домов и владельцев нежилых помещений, которые перечислялись в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям. По подложным документам деньги переводились на счета подконтрольных УК компаний, после чего обналичивались. За три с половиной года директором и учредителем управляющей компании было похищено более 43 миллионов рублей. Распределением похищенных денег занимался сам Волков, - сообщила старший помощник руководителя регионального СУСК РФ Людмила Рязанцева.

Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Уголовное дело против директора УК, полностью признавшей свою вину в ходе предварительного следствия, было выделено в отдельное производство. Женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

А вот депутат вины не признал. Суд назначил Волкову наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тысяч рублей и лишением права в течение двух лет заниматься коммерческой деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На имущество Волкова наложен арест.

Волков известен не только как депутат АКЗС, избранный по одномандатному округу № 26 Октябрьского района города Барнаула, и предприниматель, но и как музыкант - он был барабанщиком в ряде известных барнаульских групп.

Музыканты группы "Дубовая роща", которая в конце года отметит 30-летие, в растерянности - как сообщил "РГ" лидер группы Вадим Вязанцев, пока неясно, кто будет играть на ударных на юбилейном концерте.