На Алтае пять человек отравились угарным газом

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели троих взрослых и двух детей в городе Бийске Алтайского края.

По данным СК, вечером 5 ноября к хозяйке частного дома, проживающей вместе со взрослым сыном, пришли гости. До позднего вечера они употребляли спиртное, затем легли спать. Сегодня утром соседи обнаружили в доме тела пяти человек, в том числе пятнадцатилетней девочки и десятилетнего мальчика. Еще двух взрослых удалось спасти. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии с признаками отравления угарным газом.

- Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - сообщила представитель СУ СК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

По предварительным данным, погибшие отравились угарным газом из-за неисправности печного оборудования.