На Алтае подвели итоги Всероссийской декады подписки

"День подписчика" прошел в центральном почтовом отделении Барнаула.

Осенняя всероссийская декада подписки завершилась в конце октября. Традиционно в этот период Почта России предоставляет клиентам максимальную скидку - сорока процентов и более на подписку и доставку периодических печатных изданий - это почти 1,5 тысячи развлекательных, политико-экономических, научных, детских журналов и газет.

- Нам очень важно понимать, что декады подписки нужны нашим клиентам, и мы видим хорошие результаты. Число подписчиков значительно вырастает именно в эти периоды, и это радует не только нас, но и наших медийных партнеров, - подчеркнула замдиректора по почтовому бизнесу Управления ФПС Алтайского края АО "Почта России" Ольга Гукун.

Молодежный совет УФПС Алтайского края не остался в стороне и принял участие в благотворительной акции "Дерево добра", которая ежегодно проводится Почтой России. В рамках "Дня подписчика" молодые люди оформили подписку на ряд изданий (в том числе на "Российскую газету") для социальных учреждений - домов престарелых Барнаула.

- Когда мы узнали, что в нашем отделении проходит "День подписчика", мы с ребятами не раздумывая решили принять участие в благотворительной акции и подарить нашим ветеранам подписку на их любимые издания. Думаю, им будет очень приятно получить такие хорошие подарки именно сейчас, ведь в октябре традиционно проводится месячник пожилых людей, - отметила лидер Молодежного совета УФПС Алтайского края АО "Почта России" Евгения Нагих.